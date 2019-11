Traian Băsescu, despre războiul din interiorul PSD: ”Ăsta e nivelul lor, nivelul cartierelor rău-famate. Sunt la nivelul lampă cu gaz” (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a comparat, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, felul în care s-au jignit membrii PSD în ultimele zile cu răfuielile din cartierele rău-famate.

”Ăsta e nivelul lor. Nivelul cartierelor rău-famate, al cartierelor în care nu e apă curentă și electricitate. Ei sunt la nivelul lampă cu gaz. Ăsta e nivelul conducerii PSD și atunci să nu se mire că obțin rezultatele pe care le obțin, pentru că prostia, incultura, lipsa de voință de a citi ies la iveală și atunci nu i se mai poate adresa ca suporter decât un român ca și ei, român care nu trebuie disprețuit pentru că nu a vrut să se facă senator sau să ajungă ministru, a stat decent în banca lui. Pe când ei, după ce că sunt needucați, au vrut să se facă și miniștri, și senatori, să conducă țara. Aici e marea problemă pe care o are PSD în momentul de față. Se răfuiesc ca în ghetourile din jurul Parisului”, a declarat Traian Băsescu.

Social-democrații au ajuns să se sfâșie între ei după cel mai modest rezultat al partidului din istoria alegerilor prezidentiale. Pesediștii au coborât nivelul discuţiilor până la lumea necuvântătoarelor. Astfel, după ce Eugen Teodorovici l-a numit pe Mihai Fifor "șobolan", a venit și replica fostului om de încredere al Vioricăi Dăncilă. Fifor l-a numit "Bişon" pe fostul presedinte executiv al PSD. (Detalii AICI)

