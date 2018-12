Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că dacă partidele din Opoziție nu încep să lucreze împreună, PSD are șanse să câștige iar alegerile parlamentare. Și asta cu atât mai mult cu cât social-democrații obișnuiesc să-și cumpere voturile, adică să dea pomeni din bugetul de stat fix înainte de alegeri.

”Dacă nu se coagulează o formațiune a Opoziției puternică, și trebuie începută în 2019, că această coaliție trebuie să-l susțină și pe Iohannis la prezidențiale, nu exclud posibilitatea ca în 2020 PSD să câștige iar alegerile.

Ei cumpără electorat: dacă pui 4,4 milioane de pensionari de stat, plus 150.000 cu pensii speciale, că PSD le-a dat înapoi, și 1,3 milioane de bugetari, ai închis jocul din punct de vedere parlamentar. Ceea nu se va întâmpla, însă, la prezidențiale, dar la parlamentare ei au bazinul lor pe care-l vor servi până la capăt. Vedeți că măririle de pensii sunt în septembrie, cu două luni înainte de alegeri.

Corect ar fi ca pensionarii să ia o decizie ”Bă, ne-ați dat, mulțumim, dar nu vă votăm!”, adică orgoliul de om în vârstă și înțelept, care să spună ”băi, de ce nu mi-ai dat la 1 ianuarie și-mi dai în septembrie, cu două luni înainte de alegeri? Ia să-ți iau eu găleata și să nu te votez!””, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

