Traian Băsescu, scenariu sumbru pentru social-democrați: Au glume de candidați, PSD a ajuns în situația în care nu au candidat la prezidențiale. Nu vor intra în turul II (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat vineri, în emisiunea "Se întâmplă acum" cu Tudor Barbu, evoluțiile politice de pe scena politică internă în urma rezultatelor alegerilor europarlamentare și a avansat un scenariu sumbru pentru PSD, cel mai mare partid din țară la momentul actual.

Fostul șef de stat a vorbit despre cea mai probabilă situație din turul al doilea al alegerilor prezidențiale din iarnă și a susținut că acolo vor ajunge doi candidați de dreapta, Klaus Iohannis și, foarte posibil, Dan Barna, în contextul în care social-democrații nu au, practic, un candidat viabil.

"1,5 milioane de electori PSD vor vota cu USR în turul II numai pentru a vota împtrovia lui Iohannis. Ei se vor răzbuna pe Iohannis, nu vor vota din dragoste pentru USR", a spus Traian Băsescu.

"PSD a luat 23 la sută în aceste alegeri (europarlamentare, n.r.). Nu aș miza pe faptul că nu va reveni la 30 la sută după plecarea lui Dragnea.(...)

E posibilă o revigorare a PSD până la alegerile prezidențiale, dar nu au candidat: Firea nu merge, poți să îi pui în spate și 50% (din voturi, n.r.). E mult prea târziu să-i faci cunoscuți până la alegeri.

Cu cine defilează PSD? Firea o dăm departe, înțeleg că se pune problema lui Șerban Nicolae.

Au glume de candidați, PSD a ajuns în situația în care nu au candidat la prezidențiale. Nu știu cine ar putea să-i bată pe Iohannis sau pe Barna", a mai comentat fostul șef de stat.

"În momentul de față, lumina PSD e doamna Dăncilă. Va fi președinta PSD. Dați-mi una mai bună ca ea. Așa cum e ea, Dăncilă e cea mai bună, sub ea (în PSD, n.r.) sunt alții și mai răi", a mai declarat Traian Băsescu, reiterând că social-democrații nu vor intra în turul II al alegerilor prezidențiale.

