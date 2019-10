Băsescu: Eu n-aveam răbdarea lui Orban... Tăriceanu a fost până ieri partenerul lui Dragnea și azi vine să-mi pună condiții, ca să-mi dea voturile. Du-te, bă, de aici! (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că el, în locul lui Ludovic Orban, n-ar fi avut atâta răbdare să negocieze cu partidele pentru a obține voturile necesare învestirii noului Guvern. Europarlamentarul PMP a declarat că el n-ar fi putut negocia cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, după ce acesta a făcut jocurile lui Liviu Dragnea.

Băsescu a susținut că, în locul lui Orban, pur și simplu ar fi pus lista miniștrilor pe masă, iar dacă parlamentarii nu o votau în număr suficient, ar fi venit cu o a doua și de aici.... se descurcau ei. O aluzie la faptul că un al doilea refuz al parlamentarilor ar fi deschis drumul anticipatelor, adică practic aleșii și-ar fi scurtat singuri mandatul.

„N-aveam răbdarea lui Orban, asta vă dau scris. N-aș fi avut această răbdare pentru nimic în lume”, a declarat Traian Băsescu.

Silviu Mănăstire: „Și le-ați fi trântit ușa în nas?”

„Da, aș fi spus ”ăsta e guvernul, vă place, votați, nu vă place, nu votați și vedeți că vă dau și al doilea guvern”. Eu n-aș fi putut să negociez cu Tăriceanu în condițiile de azi. El a fost până ieri partenerul lui Dragnea și Dăncilă și azi vine să se așeze la masă, să-mi pună condiții ca să-mi dea voturile. Du-te, bă, de aici, vezi de drumul tău! Asta e lista guvernului. Votați, bine, nu, vă dau al doilea guvern și vedeți ce faceți”, a declarat fostul președinte.

Acesta a ținut să precizeze, totuși, că apreciază răbdarea de care a dat dovadă președintele PNL zilele acestea.

