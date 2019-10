Băsescu: Raed Arafat se autoevaluează ca fiind perfect. El tot timpul are explicații și alții sunt de vină când mor oameni (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că nu l-a văzut niciodată pe Raed Arafat asumându-și ceva. Arafat tot timpul are explicații și alții sunt de vină când mor oameni, a susținut europarlamentarul PMP.

„De regulă, Raed Arafat se autoevaluează ca fiind perfect. N-am văzut niciodată la Arafat asumându-și ceva. El tot timpul are explicații și alții sunt de vină când mor oameni”, a afirmat Băsescu.

Fostul șef de stat a mai susținut că imaginile date publicității recent cu interveția de la Colectiv „ne arată o pregătire zero pentru intervenție la momete grele. Antrenament - zero!”

