Băsescu: Ești obligat să acorzi azil refugiaților de război, dar intrarea lor să fie cu respectarea legii. Dacă cer să rămână în România, trebuie să-i cazăm (VIDEO)

Decizia Consiliului de Securitate a Turciei, prezidat de președintele Recep Erdogan, de a le permite refugiaților să ajungă în Europa e de o importanță 10+, pe o scară de la 1 la 10, a susținut Traian Băsescu, pentru B1 TV. Fostul președinte nu exclude posibilitatea ca Turcia să se confrunte, în regiunea Idlib, cu elememnte ale armatei ruse. Orice stat are obligația să le acorde drept de intrare refugiaților de război, a mai spus europarlamentarul PMP, conform Convenției Internaționale pentru Refugiați. Totuși, ei nu trebuie să intre haotic pe teritoriul unei țări, ci organizat și să le fie verificate actele, pentru a demonstra că vin, într-adevăr, din zone de război.

„Decizia Consiliului de Securitate a Turciei, prezidat de Erdogan, va crea probleme extrem de dificile în UE. UE care are și așa multe probleme deschise. Uniunii Europene îi vine o problemă la care nu se aștepta, problema reluării migrației masive în special către Europa de Vest, în condițiile în care UE nu e pregătită pentru acest eveniment și nu mai are în momentul de față nicio barieră în fața migrației care vine dinspre Orientul Mijlociu”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.