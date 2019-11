Băsescu: În Republica Moldova, viața politică e infinit mai complicată decât în România că, printre altele, e dublată de hoție, de prostie și de orgolii (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat că viața politică din Republica Moldova este infinit mai complicată decât cea din România deoarece, printre altele, e dublată de hoție, de prostie și de orgolii.

Fostul șef de stat a ținut să-l contrazică pe europarlamentarul PLUS Dragoș Tudorache, raportor pentru Republica Moldova al Parlamentului European, care a salutat instalarea unui guvern pro-rus la Chișinău. (Detalii AICI)

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, Băsescu a susținut că a vorbit cu Maia Sandu acum mai bine de o lună și că a avertizat-o că trebuie să scape de Igor Dodon, așa cum a scăpat de Vlad Plahotniuc.

„În Republica Moldova lucrurile sunt mult mai complicate decât par. Acolo nu e o simplă aritmetică, acolo toți au fost pe rând unii cu alții, toți au fost pe rând implicați și blamați. Maia Sandu a făcut o greșeală majoră. Eu am discutat cu dânsa acum o lună și jumătate, la Bruxelles, și am avertizat-o că dacă nu-l dă ea jos pe Dodon, o va da Dodon jos pe ea. I-am mai spus să schimbe alianța că, la instalarea Guvernul Sandu, comandamentul zero era îndepărtarea lui Plahotniuc. Acum, Plahotniuc nu mai e în Republica Moldova, partidul nu mai are nicio legătură cu Plahotniuc, el acum e pe plajă la Miami, a demisionat din funcția de deputat. Deci Partidul Democrat nu mai are nicio legătură cu mentorul lui. Maia Sandu și-a îndeplinit prima misiune - îndepărtarea lui Plahotniuc, iar a doua misiune era îndepărtarea lui Dodon și intrarea în alianță cu PD”, a explicat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Întrebat dacă vestea îndepărtării Guvernului Sandu și înlocuirii acestuia cu Guvernul Chicu este una bună, așa cum a spus Dragoș Tudorache, europarlamentarul PMP a răspuns: „Nu! Vestea nu-i bună pentru că, la ora asta, ar fi trebuit să fie un Guvern Maia Sandu cu Pavel Filip, fostul premier, amândoi fiind pro-europeni, și Dodon și partidul lui în Opoziție”

„În Republica Moldova, viața politică e infinit mai complicată decât în România că, printre altele, e dublată de hoție, de prostie și de orgolii”, a concluzionat Traian Băsescu.