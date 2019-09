Traian Băsescu respinge categoric acuzațiile CNSAS: „Nu au nimic comun cu realitatea vremii. Dosarul, anunţat în campania pentru PE şi finalizat de la primul termen în campania prezidenţială” (VIDEO)

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu respinge categoric acuzaţiile CNSAS privind colaborarea sa cu Securitatea, sub numele de cod Petrov. Actualul europarlamentar PMP a adăugat că CNSAS e format din oameni desemnați de partide, iar acțiunea de constatare care îl vizează deformează realitatea, relatează B1TV.



„Resping categoric acuzaţiile şi interpretarea CNSAS !Ce-i drept, în disputa cu CNSAS am pierdut în primă instanţă la Curtea de Apel Bucureşti. Nu m-am aşteptat chiar dacă jurisprudenţa ICCJ nu îmi îndreptăţea optimismul. Cu un Consiliu format numai din oameni desemnaţi de partide, Consiliul CNSAS a aprobat o Acţiune în Constatare care mă vizează şi care deformează adevărul până la limita minciunii”, a scris Traian Băsescu, duminică seară, pe pagina sa de Facebook.



Reacţia actualului europarlamentar PMP Traian Băsescu vine după ce vineri Magistrații Curții de Apel București au admis acțiunea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii și au constatat calitatea de colaborator al Securității în privința fostului președinte al României.

„CNSAS a recurs la formularea unor acuzaţii care nu au nimic comun cu realitatea vremii, utilizând două note care nu au produs nici un efect negativ.În susţinerea punctului său de vedere CNSAS utilizează formulări decisive care nu există în cele două note, nu recunoaşte aplicabilitatea legilor şi regulamentelor militare şi de asemenea nu menţionează nimic despre statutul celor doi elevi caporali în raport cu Securitatea. Din păcate, în instanţă, judecătorul a crezut mai mult în actul bine ticluite de CNSAS care deforma realităţile de acum 45 de ani, decât în cele susţinute de mine”, a mai subliniat fostul şef de stat.

Fostul preşedinte anunţă că se va apăra de acţiunea CNSAS şi remarcă faptul că acest dosar s-a anunţat în campania pentru Parlamentul European şi s-a finalizat de la primul termen în campania prezidenţială .

În acţiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, se arată că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului comunist.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.