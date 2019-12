Traian Băsescu, despre proiectul rezoluției din Parlamentul European privind Revoluția din 1989: ”În Occident încă era o mare confuzie legată de Revoluția Română. Era un ghiveci” (VIDEO)

Europarlamentarul Traian Băsescu a explicat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, de ce a inițiat împreună cu colegii lui din Parlamentul European proiectul de rezoluție privind marcarea a 30 de ani de la Revoluția din 1989.

”În Occident încă era o mare confuzie legată de Revoluția Română, era un ghiveci și mi s-a părut că este nu numai o necesitate, dar și o bună oportunitate să clarificăm în fața Europei Revoluția din 1989, neamestecată cu Mineriada din iunie, cu incidentul de la Târgu Mureș.

Acesta este primul obiectiv pe care l-a avut această Rezoluție. Al doilea a fost acela de a treage semnalul, de a lua notă de punctul de vedere al CEDO. Sunt preluate trei cazuri majore care vizează rezoluțiile CEDO, precum că în România a fost o gravă violare a drepturilor fundamentale ale omului. (...)

Apoi există un mesaj în finalul Rezoluției care trebuie citit ca atare, acela că poporul are dreptul să știe, iar statul are obligația să-i spună care sunt adevăruruile Revoluției”, a declarat fostul președinte.

Totodată, Traian Băsescu a apreciat drept ”decente” discursurile europarlamentarilor români din ședința de luni, precizând că aceștia au dat dovadă de o oarecare solidaritate, în ciuda opțiunilor politice diferite.

”Cred că lucrul extraordinar de important a fost că astăzi toate ieșirile românilor au fost decente, au fost la obiect și au arătat o oarecare solidaritate, indiferent de opțiunile politice pe care le avem. (...)

Marea problemă, la noi, este că nu știm, dintre cei care și-au asumat părghiile putere, în acea perioadă tulbure, cine are eresponsabilitatea faptului că sunt mult mai mulți morți și răniți în Revoluție după 22, deci după plecarea lui Ceaușescu, decât înainte de plecarea lui Ceaușescu”, a mai spus Traian Băsescu.

Statul român trebuie să intensifice eforturile pentru elucidarea adevărului Revoluției. Aceata este una dintre cerințele formulate în proiectul de rezoluție privind evenimentele din decembrie 1989, prezentat, luni în Parlamentul European. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.