Traian Băsescu: „România are puține șanse să nu aibă o epidemie” / „Școlile trebuie închise preventiv” / „Dacă o să avem sute de bolnavi, mă tem că o să îi ducem în spate” (VIDEO)

Traian Băsescu a subliniat că școlile din România trebuie „închise preventiv”, pentru că sunt „puține șanse” să nu trecem printr-o epidemie la nivel național.

„Perioada de risc maxim a trecut deja, pentru că până ieri s-a circulat destul de liber din Lombardia în România. Doar în primele zile de după anunțarea epidemiei de către guvernul italian, au intrat în țară peste 3.000 de români care veneau din zona infectată. În acest moment, România are puține șanse să nu aibă o epidemie. În momentul de față, încă sunt cazuri izolate. După părerea mea va fi o epidemie. Nu o spune pentru a alerta, ci pentru a preveni. M-aș bucura să n-am dreptate”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Fostul președinte a mai adăugat că „școlile trebuie închise preventiv. Dacă vrei să diminuezi efectele unei epidemii, care poate fi și parte a unei pandemii globale, nu aștepți să ai primul copil bolnav într-o școală. Când ai primul copil infectat într-o școală, trebuie să fii convins că vor mai fi și alți”.

„N-aș vrea să avem cu sutele de îmbolnăviți pe zi, că vom constata lipsa de condiții în spitalele noastre. Degeaba se raportează pregătirea de secții. Să îmi spună mie dacă pot să țină câteva sute simultan sau două mii simultan la Reanimare. E de discutat ce vom putea face. Achizițiile sunt tardive, dar să le facă. Este clar că suntem într-un crescendo și, deocamdată, avem câteva tărgi din acelea izolate, pe care le plimbă ISU, dar dacă o să avem sute de bolnavi, mă tem că o să îi ducem în spate”, a explicat Traian Băsescu.

Eurodeputatul a vorbit și despre Italia, cel mai afectat stat de COVID-19 după China: „Italia a întârziat să recunoască epidemia, care deja e instalată în Lombardia. Autoritățile române trebuiau să spună că nu mai primesc niciun avion din Italia, iar la frontieră, control corespunzător pentru cei care utilizează alte variante de transport”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.