Băsescu: Suntem în cel mai bun moment din istoria noastră, din punct de vedere al securității / Ce vedeți acum de la Macron, că vrea să facă armată europeană, e o glumă (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că România se află în cel mai bun moment din istoria sa, din punct de vedere al securității.

„Din punct de vedere al securității, suntem în cel mai bun moment din istoria noastră. Din punct de vedere al securității țării. Țara asta a a fost hărțuită, o țară aflată între trei imperii: rus la est, austro-ungar la vest, otoman la sud. În toată istoria noastră, 500-600 de ani am fost hărțuiți, ocupați, luați, bătuți.

Pe de altă parte, nu ne place să recunoaștem, dar imperiile astea ne-au ajutat, Dintr-un interes sau altul, în detrimentul altui imperiu. Adică la cucerirea independenței am făcut-o alături de armata rusă. Sau în celebrul Mărăști - Mărășești - Oituz au fost trupe rusești alături de noi, deși nu știu cât de largă a fost participarea. Deci imperiile astea ne-au făcut și bine și rău. Imperiul Otoman, care a trecut de atâtea ori peste țările astea trei, n-a distrus o biserică. Imperiile astea ne-au făcut și bine și rău, mai ales când erau tensiuni între ele”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.