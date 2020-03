Traian Băsescu: „S-a ajuns la situația foarte gravă din Italia și Spania, pentru că liderii politici n-au vrut să sacrifice sezonul turistic” (VIDEO)

Traian Băsescu a criticat vineri seară, în direct pe B1 TV, atitudinea administrațiilor din Italia și Spania, explicând că tragediile din cele două peninsule au la bază faptul că „liderii politici n-au vrut să sacrifice sezonul turistic”.

„În ceea ce ne privește pe noi cei din Europa continentală, trebuie să o recunoaștem. Politicul n-a fost capabil să interpreteze perspectiva plecată din China, în condițiile în care știau foarte bine că s-au întâmplat două lucruri extrem de discutabile. Italia, ca de altfel și Spania au ținut foarte mult la sezonul turistic al anului trecut și au început să vorbească despre dificultățile din sistemul de sănătate, de contaminarea cetățenilor lor după ce s-a încheiat sezonul turistic, când chinezii n-au mai invadat nici Italia, nici Spania pentru a vedea monumente, Roma, Columna lui Traian, Venezia, Verona, Napoli șamd. Părerea mea este că s-a ajuns la situația foarte gravă din Italia și Spania, pentru că liderii politici n-au vrut să sacrifice sezonul turistic și au recunoscut epidemia pe care deja o aveau abia după încetarea sezonului turistic, iar rezultatele se văd acum”, a declarat Traian Băsescu, la „Actualitatea românească”, emisiune moderată de Sorina Matei.

