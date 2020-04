Traian Băsescu: Dacă școlile nu ar fi rămas închise, copiii noștri ar fi devenit vectori de transmitere a COVID-19. S-ar fi pornit un lanț al slăbiciunilor (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni seară, în direct pe B1 TV, că decizia potrivit căreia unitățile de învățământ vor rămâne închise pentru restul anului școlar 2019 – 2020 „nu e o surpriză”, afirmând că, în caz contrar, nu are niciun dubiu că elevii și studenții ar fi devenit „vectori de transmitere a bolii” COVID-19.



Traian Băsescu, despre situația școlilor din România în vremea pandemiei de COVID-19





„Pentru mine nu e o surpriză. Aduceți-vă aminte că mult înainte de închidere am pledat pentru închiderea școlilor ca fiind un mijloc de limitare a extinderii bolii, iar acum susțin, de când s-a anunțat că pe 15 mai ne eliberăm de starea de urgență, să nu se redeschidă școlile. Copiii nu trebuie periclitați nici măcar cât negru sub unghie. În plus, nu am niciun dubiu că ar deveni copiii noștri vectori de transmitere a bolii, de acasă către alți copii, alți copii către părinți. Uite așa, s-ar porni un lanț al slăbiciunilor. Am deprinderea evoluției unei boli contagioase, din experiența meseriei mele, și sunt câteva principii peste care nu poți să treci și dacă ești inginer, nu trebuie să fii doctor. E de ajuns să ai puțină viziune”, a declarat Traian Băsescu, în emisiunea realizată de Tudor Mușat.

Președintele Iohannis anunța anterior că, cu mici excepții, elevii nu vor reveni fizic în clase





Declarația lui Traian Băsescu vine în contextul în care, luni, președintele Klaus Iohannis a anunțat că deși anul școlar curent se va încheia în 12 iunie, așa cum era programat, cei mai mulți dintre elevi nu vor mai reveni fizic la ore – cursurile vor fi susținute online. Totuși, vor fi exceptați de la această regulă elevii din clasele terminale, care se vor putea întoarce la școală între 2 și 12 iunie, astfel încât să se poată pregăti pentru examenele naționale.

„Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea, grădinițele școlile și universitățile să nu se mai deschidă în acest an. Orele vor fi continuate online. Elevul, studentul nu se va întoarce FIZIC la ore. Școlile nu se vor mai redeschide în acest an școlar. Grădinițele, școlile și universitățile nu se mai redeschid. Deci nu se întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se termină pe 12 iunie, continuă formele de studiu la distanță, ca până acum. Până pe 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele de acum. În cazurile excepționale, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet: grădinițele, școlile universitățile nu se vor redeschide în acest an. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar”, a anunțat Klaus Iohannis.



Monica Anisie, ministrul Educației, noi precizări





Mesajul președintelui Iohannis a fost dublat de precizările făcute de Monica Anisie, ministrul Educației, care a nuanțat poziția autorităților cu privire la efectele pandemiei de COVID-19 asupra învățământului din România.

„Referitor la examenele naționale, Evaluarea Națională și Bacalureatul se vor susține în conformitate cu noua programă, pe care deja Ministerul Educației a transmis-o, și respectând calendarele comunicate deja. Practic, Evaluarea Națională se va susține începând cu data de 15 iunie, iar la examenul de Bacalaureat noutatea va fi că va începe cu probele scrise, în data de 22 iunie, și va continua cu probele pentru competențe. Calendarul va fi comunicat ulterior. Pentru cei care susțin examenele de certificare, pentru învățământul profesional și profesional – dual, dar și postliceal, vor fi realizate aceste examene numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată”, a precizat Anisie.