Traian Băsescu și-a depus candidatura pentru Primăria Generală: Voi face peste 30% / Despre traficul din București: „Parcă-mi vine să râd. La noi e ca la filmele cu Stan și Bran” (VIDEO)

Traian Băsescu și-a depus candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei. Acum europarlamentar PMP, el este convins că va obține peste 30% în opțiunile de vot: „vom vedea dacă va fi suficient”. Băsescu a declarat că marile probleme ale Bucureștiului țin de poluare, sistemul de încălzire și trafic. Acesta a precizat că, atunci când vine vorba de traficul din București, îi vine și să râdă pentru că e „ca la filmele cu Stan și Bran”. El a afirmat că puținele investiții din ultimii ani nu au fost făcute cu cap. Despre sistemul de termoficare, a precizat că de când a plecat el de la Primărie nu s-a mai făcut mai nimic, chiar dacă de ani de zile se știe că RADET va intra în faliment. Cât despre poluare, Băsescu a afirmat că aceasta este, de fapt, problema de fond a Capitalei.

Despre cele mai mari probleme ale Capitalei, Traian Băsescu a afirmat: „Încălzirea. Încălzirea și apa caldă. Au rămas la stadiul la care le-am lăsat. Știți că am făcut contorizarea în madatul meu. Am modernizat și automatizat cele 756 de puncte termice și de atunci s-a știut că RADET va intra în faliment, odată cu contorizarea la scara de bloc. Toată lumea a știut lucrul acesta și nu s-a făcut nimic. Trebuiau aduse în spatele noilor puncte termice centralele de cvartal, care să fie cuplate la unul-două-trei puncte termice, în funcție de numărul de blocuri. Asta e rezolvabil și se va întâmpla la scurt timp după începera mandatului”.

„Fondul problemei de poluarea, care trebuie rezolvată reducând pierderile de energie. Una dintre propunerile mele la Comisia de Mediu a PE a fost izolarea termică a blocurilor și a caselor. Atât timp cât blocurile pierd 20% din cantitatea de căldură, adică încălzesc atmosfera... Cei care produc energia asta consumă și ei și eliberează în atmosferă emisii de carbon. E una din soluțiile să diminuăm pierderile de căldură. Așa se va produce mai puțină energie termică pentru încălzire. Va fi soluația prima pusă pe lista de priorități în acest proces al Europei verzi, în acest Green Deal”, a continuat Băsescu.

