Traian Băsescu: Știu ce trebuie făcut în București. Mi-e dor de administrație și aproape nu contează cât mă costă, inclusiv pensia de europarlamentar (VIDEO)

Candidatul PMP la Primăria Capitalei, Traian Băsescu, a declarat, pentru B1 TV, că își dorește atât de mult să revină în administrație, încât este dispus să renunțe la salariul și pensia de europarlamentar. Băsescu a precizat că vrea să termine proiectele începute pe vremea când a fost Primar General și că știe exact ce are de făcut. A mai spus, de asemenea, că vrea să discute despre proiecte, așa că toți acei candidați care vor să transforme campania electorală într-una politică nu vor găsi în el un partener de discuție.

Candidatul PMP la Primăria Capitalei: „Știu ce trebuie făcut în București”

Traian Băsescu a susținut că marile partide încearcă să transforme campania electorală într-una politică, or asta înseamnă că nu va găsi un partener de dialog în el. Acesta a afirmat că vrea să discute despre proiectele Capitalei, căci asta îi interesează pe bucureșteni.

„Marile partide vor să transforme campania într-una politică. Bucureștiul are nevoie de proiecte. Candidatul trebuie să convingă populația că e un candidat care poate să scoată Bucureștiul cu o viteză accelerată din situația de băltire a calității vieții în care e acum către o situație în care să fie pe un trend crescător calitatea vieții. Aici e toată cheia. Dacă cineva va vrea să facă politică în campanie, nu mă va avea partener. Dacă cineva va vrea să discute problemele Capitalei, sunt aici pregătit: știu ce trebuie făcut în București și sunt gata să trec din nou prin zona adminstrativă”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Băsescu: „Mi-e dor de administrație și aproape nu contează cât mă costă, inclusiv pensia de europarlamentar”

Cântăreț de manele, mort într-un accident feroviar. Impactul a fost transmis Live pe Facebook

Fost Primar General, fost șef de stat, fost senator și acum europarlamentar, Traian Băsescu a susținut că după atâția ani de făcut politică are o dorință fantastică să revină în administrație. Băsescu a insistat că vrea atât de mult să revină în administrație, că nu-i pasă nici că trebuie să renunțe la salariul și pensia de europarlamentar.

„Poate o să vă surprindă că un om care a câștigat un mandat la Bruxelles e gata să vină la salariul de 7000 de lei la Primăria Capitalei. Credeți-mă că am o sete de a administrație care e greu de explicat. Am fost exilat din administrație. Am fost zece ani președinte, unde deciziile sunt politice, apoi am fost senator, apoi europarlamentar. Mi-e dor de administrație și aproape nu contează cât mă costă, inclusiv pensia de europarlamentar. Nu mă interesează acum decât să continui proiectele pe care le-am început, dar acum cu un atu incredibil pe care nu-l are niciun candidat - experiența unei cariere politice pe care sunt gata s-o pun în slujba Capitalei”, a mai declarat Băsescu, pentru B1 TV.

Acesta a ținut apoi să se refere la câteva dintre proiectele pe care le-a făcut cât a fost Primar General: „Linia 41, linia 32, linia 35 făcute în mandatul meu, contorizarea la nivel de scară de bloc, 756 de puncte termice automatizate care nu așteptau decât centrale de cvartal. Din păcate, s-a continuat cu a se bate câmpii cu RADET-ul. (...) Am avut și incidentul major cu Adrian Năstase care a anulat creditul pentru Pasajul Basarab și tot n-am plecat din Primărie fără să văd proiectul votat în Consiliul General. Consiliul a fost ostil la marile lucrări de infrastructură de care lui Adrian Năstase îi era frică să nu se scrie pe el ”Podul Traian Băsescu”. A avut el osbesia asta”.

Traian Băsescu, despre sondajele care îl dau între 5 și 15%: „Cel mai important lucru e trendul”

Traian Băsescu a spus că sondajul SOCIOPOL care îl dă la 15% este demult depășit. El a mai precizat că, în acest moment, nu procentul contează, ci trendul: „Și 15% e depășit. E depășit de zece zile. Deci nici ăsta nu-i la zi. N-aș intra în jocul sondajelor, dar diferența de la 5 la 15% arată un trend. Eu nu spun că am început de foarte departe de 5. Cred că am încep de la 8. Ce vă pot sune sigur e că 15% e depășit de mai bine de zece zile. Experiența mea îmi spune că cel mai important lucru e trendul”.

De altfel, când și-a depus candidatura la Primăria Generală, Băsescu a susținut că va avea peste 30% în opțiunile de vot. Întrebat atunci dacă intrarea sa în cursa electorală va rupe voturi de la Gabriela Firea (PSD) sau Nicușor Dan (PNL-USR/PLUS), Băsescu a răspuns: „N-am o analiză pe rupturi, dar am pe electorat și vă pot spune că voi face peste 30% în opțiunile de vot. Vom vedea dacă va fi suficient, dar voi face peste 30%”.