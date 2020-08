Traian Băsescu: Sunt pregătit să dau confortul vieții de la Bruxelles, inclusiv pensia de 1.500 de euro, pe o candidatură la București (VIDEO)

Eurodeputatul Traian Băsescu a reiterat că este pregătit să reprezinte PMP în cursa pentru Primăria Capitalei „dacă nu vor avea un candidat mai bun”. În direct pe B1 TV, luni, fostul președinte și primar general a subliniat că este gata să renunțe la „confortul vieții de la Bruxelles” pentru „o candidatură la București”.

