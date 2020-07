Traian Băsescu: Suntem în cea mai penibilă situație în care o clasă politică putea să aducă o țară. Un lucru va deveni vârful prostiei legislative (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că România nici nu are nevoie de legea privind carantina și izolarea, pe care se tot ceartă parlamentarii și guvernanți de zile bune, deoarece are deja instrumentele legislative necesare în lupta cu epidemia de coronavirus. Este vorba despre Tratatul interguvernamental de sănătate internațională. Europarlamentarul PMP a citit din Tratat și definițiile termenilor carantină, izolare și suspect, pentru a demonstra cât de simple și potrivite sunt. A mai precizat, de asemenea, că România nici nu poate să modifice definițiile acestor termeni, deoarece astfel ar fi exclusă din circuitul internațional de sănătate. Totodată, fostul șef de stat a ținut să critice și prevederea din legea privind carantina și izolarea, potrivit căreia persoana cu coronavirus asimptomatică trebuie să stea 48 de ore în spital, după care DSP stabilește, în baza recomandării medicului, dacă rămâne internată sau nu. Băsescu a profitat de context, ca să și râdă de Robert Cazanciuc (PSD), președintele Senatului.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că certurile și dezbaterile din Parlament pe tema legii carantinei sunt degeaba, pentru că oricum România are instrumentele pentru a lupta cu epidemia de coronavirus. Europarlamentarul PMP suspectează că Guvernul PNL nu a știut acest lucru, iar PSD nu a făcut decât să speculeze.

„Suntem în cea mai penibilă situație în care o clasă politică putea să aducă o țară. Adică acea lege despre care discută în Parlament nu e necesară. Noi avem tot pachetul legislativ să facem față pandemiei. România este parte a Tratatului interguvernamental de sănătate internațională și e membră a UE, care a ratificat acest tratat, l-a introdus în decizia Parlamentului și Consiliului UE, prin Decizia 2119/2013. Înțelegeți în ce ridicol ne aflăm?

Am văzut un interviu al unui domn doctor care spunea că ne trebuiesc definiții simple. Dacă nu mă înșel, parcă e domnul Molnar, cu scuzele de rigoare că nu i-am reținut numele. Spune acest specialist că trebuie o lege cu definiții scurte și clare.

Iată regulamentul internațional din care noi suntem parte: carantină înseamnă ”restricția activităților și/sau separare a unor persoane suspecte de altele care nu sunt bolnave, astfel încât să prevină posibila răspândire a infecției și contaminării”. Ce vreți mai simplu? Se separă unele suspecte de cele care cert nu sunt bolnave. Să vedem ce înseamnă suspect. Același tratat ne spune că suspect înseamnă ”acele persoane considerate de un stat ca fiind expuse sau posibil expuse la un risc pentru sănătate publică și care ar putea fi o posibilă sursă de răspândire a bolii”. Avem și altă mare definiție pe un termen dezbătut zilele astea: izoalre înseamnă ”separarea persoanelor bolnave sau contaminate de altele, astfel încât să se prevină răspândirea infecțiilor sau contaminării”. Concluzie: carantina e un mijloc de prevenție a extinderii bolii. E simplu definită și absolut necesară! Am trecut prin ea, știu ce înseamnă de când comandam o navă. Când intram în carantină, intram în carantină”, a explicat Traian Băsescu, pentru B1 TV

Acesta a mai ținut să amintească și de articolul 352 din Codul Penal, care prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru cei care răspândesc boala.

„Guvernul n-a știut că are legislație, s-a lansat în această poveste și PSD a intrat în jocul unei noi legi, știind că n-are nevoie de ea, iar mâine o să-i spună lui Orban: ”nu ne acuza că stăm de zece zile să facem o lege bine; de ce nu le-ai aplicat și ai făcut să moară oameni?” . Ăsta va fi discursul PSD, vă dau scris. Ce am observat: ce scriu ei în noua lege acum e ce scrie în Tratatul interguvernamental și în reglementările UE. România va fi scoasă din circuitul internațional de sănătate dacă va îndrăzni să modifice definițiile”, a mai declarat europarlamentarul PMP, pentru B1 TV.

