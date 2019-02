Traian Băsescu s-a întâlnit cu sute de susținători la Pitești. Fostul președinte: PMP trebuie să obțină un procentaj cu două cifre la europarlamentare (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a fost prezent vineri, la Pitești, unde s-a întâlnit cu sute de susținători cărăra le-a vorbit despre provocările prin care trece România de astăzi.

Băsescu le-a cerut membrilor PMP sa fie pregătiți de alegerile europarlamentare pentru ca partidul său trebuie să obțină un scor cu doua cifre.

”Este un moment de reîncărcare a bateriilor și de pregătire pentru o bătălie politică ce urmează și care va fi poate cea mai importantă din existența acestui partid pentru că nu mai putem accepta să rămânem la nivelul de 6-7%. Trebuie să ne mobilizăm să obținem ceea ce merităm, adică un procentaj cu două cifre, acesta trebuie să fie obiectivul partidului la europarlamentare.

De ce un rezultat cu două cifre? Pentru că avem șansa să ducem în Parlamentul European trei-patru europarlamentari care să servească România și nu partidele politice din parlamentul European pentru a da bine”, a declarat Traian Băsescu la Pitești.

Fostul președinte a fost primit ca în vremurile bune de susținătorii său din județul Argeș, care l-au întâmpinat cu aplauze.

