Fostul președinte Traian Băsescu susține că ALDE va ieși de la guvernare doar în cazul în care se va face o alianță cu Pro România, iar cei din partidul lui Victor Ponta vor fi de acord ca liderul ALDE să fie candidatul unic la alegerile prezidențiale.

”ALDE va ieși de la guvernare într-o singură condiție, dacă Pro România va fi de acord cu o alianță ALDE-Pro România, avându-l ca și candidat pentru prezidențiale pe Călin Popescu Tăriceanu. Altfel, ALDE nu iese de la guvernare”, a declarat Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

În ceea ce privește PSD, europarlamentarul PMP este de părere că social-democrații au, în acest moment, două mari probleme.

”Una este că ieșirea unui partid de la guvernare schimbă structura Guvernului și, implicit, trebuie mers în Parlament pentru restructurarea Guvernului și formarea unei majorități dintr-o structură politică fără ALDE. Ajungerea în Parlament este un lucru riscant pentru PSD.

Al doilea lucru este că președintele Iohannis vorbește despre un guvern al dânsului după alegerile prezidențiale. Atunci lucrurile se complică foarte tare pentru PSD. (...) Ultimele declarații ale președintelui Iohannis precizează dorința dânsului de a avea cât mai rapid un guvern al dânsului care probabil va fi format din liberali, USR și nu exclud posibilitatea ca și UDMR să vină. Deci PSD nu poate să mai fie sigur de guvernare în condițiile în care președintele vrea această guvernare pentru PNL”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă este posibil ca PSD să facă pasul înapoi astfel încât să-l susține pe Călin Popescu Tăriceanu drept candidat unic al coaliției la alegerile prezidențiale, Traian Băsescu a răspuns: ”Tăriceanu este unul dintre cei mai fără caracater oameni din politica românească, întotdeauna își va juca propriul interes. Deși mi-e greu să cred că PSD va face pasul înapoi și va renunța în favoarea lui Tăriceanu, nu excludeți posibilitatea ca Tăriceanu să facă orice ține de el ca să fie candidat. Că va fi al PSD, că va fi al ALDE și Pro România, va face orice ca să candideze pentru că el nu are măsura capacității lui de a lua voturi. Crede mult mai pozitiv în el decât crede eelctoratul”.

