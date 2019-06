Băsescu: Se agită directorii de teatre, care spun toate adevărurile mai puțin pe ăsta - Sunt actori care n-au jucat de ani de zile, dar iau salarii foarte mari (VIDEO)

Instituţiile de cultură din România sunt nevoite să renunțe la numeroase contracte din cauza problemelor financiare tot mai presante pe care le au. (Detalii AICI) De exemplu, în Teatrul Național din București nu mai puțin de 54 de persoane vor fi în șomaj începând de luni.

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că directorii de teatre care se plâng spun doar o jumătate de adevăr. Cealaltă jumătate este că nu mai sunt bani pentru electricieni, oamenii care se ocupă de sunet și video și alte catgorii de angajați deoarece sunt actori care nu au jucat deloc în ultimii ani, dar au primit salarii mari în tot acest timp.

