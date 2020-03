Traian Băsescu: „Una din misiunile dreptei e să închidă hegemonia PSD în administrația locală” / „Eu cred că inițiativa ar trebui să fie la liberali” (VIDEO)

Traian Băsescu susține că partidele din zona de așa-zisă dreapta sunt „iresponsabile”, pentru că nu ajung la un consens privind stabilirea mai multor candidați comuni la alegerile locale, astfel încât să „închidă hegemonia PSD”.

„Dreapta este pur și simplu, o fi urât dacă spun, iresponsabilă? Una din misiunile dreptei e să închidă hegemonia PSD în administrația locală. Văd că fiecare își anunță proprii candidați. Vă dau un exemplu. La Târgu Mureș sunt deja anunțați vreo trei, patru candidați. Acolo unde, întotdeauna, era un singur candidat din partea partidelor românești, pentru a-i da șansa să lupte de la egal, la egal cu candidatul UDMR”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat care este logica unei astfel de mutări, Traian Băsescu a explicat: „Când pierzi reședința de județ, Mureșul, pierzi și Mureșul care județ și îl așezi alături de Covasna și Harghita. Pare a fi un soi de «nu îmi pasă»”.

„Eu cred că inițiativa ar trebui să fie la liberali, ca să fiu cinstit. Sunt cel mai mare partid, partid aflat la guvernare. Ar trebui să invite liderii partidelor, să le spună, «fraților, hai să facem ceva împreună»”, a mai spus Traian Băsescu.

