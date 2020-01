Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, vineri, în discursul susținut în cadrul Convenției românilor de pretutindeni, că este nevoie ca sentimentul reîntregirii naționale să fie trezit în fiecare român. Asta în contextul în care, susține europarlamentarul PMP, ”subiectul reunificării țării mai mult plictisește”, din cauza lipsei de înțelegere a modului în care s-a făcut Unirea.

”Lipsa de înțelegere a ce înseamnă România ciuntită este atât de mare încât subiectul reunificării țării mai mult plictisește dacă îl aduci în discuție. Plictisește și pentru că au o profundă incultură asupra modului în care s-a făcut Unirea, a modului în care s-a plămădit poporul român.

Dincolo de asta, avem un act politic extrem de important - rezoluția Parlamentului European cu privire la pactul Ribbentrop-Molotov. Eu am considerat că trebuie tratată o continuare a declarației Parlamentului României că este gata pentru unirea cu Republica Moldova. Din acest motiv, mi s-a părut extrem de important ca noi, eu și Eugen (Tomac - n.r.), să susținem amendamentul prin care, în rezoluția votată de Parlamentul European se recunoaște pierderea teritorială și nereîntregirea țării. A fost, după părerea mea, un moment important, iar faptul că Parlamentul European n-a refuzat să recunoască acest lucru ne arată că, politic, calea unei bătălii de reunificare ține de noi, dacă o vom aborda sau nu.

Este semnificativ că discutăm despre reunificare chiar de ziua Unirii. I se spune Unirea Mică. Eu cred că a fost o unire extrem de importantă pentru ce a urmat în 1918. Fără Unirea Mică probabil nu ar fi fost posibilă Marea Unire.

Sentimentul reîntregirii naționale cred că va trebui deșteptat în orice român, și din stânga, și din dreapta Prutului”, a declarat europarlamentarul PMP.

Traian Băsescu a mai dezvăluit că a vorbit pentru prima dată despre Unire cu fostul președinte moldovean, Vladimir Voronin.

„Prima dată, am avut îndrăzneala să-i spun lui Voronin despre unire. Voronin n-a fost un prorus, a fost un statlist moldovean, iar mărturie stă faptul că Voronin a deschis drumul Republici Moldova pentru ca astăzi să fie un stat asociat Uniunii Europene. El a făcut primele demersuri pentru ca Republica Modlova să se apropie de Uniunea Europeană, nu de Moscova”, a mai spus Traian Băsescu.

