Fostul președinte, Traian Băsescu, a dezvăluit joi seară, în cadrul Știrilor B1 TV, că este vecin cu premierul Viorica Dăncilă.

”Și eu sunt vecin cu doamna Dăncilă în strada Gogol. Te vezi, spui bună ziua, nu treci ca valiza unul pe lângă altul”, a declarat Traian Băsescu.

Viitorul europarlamentar PMP a mai spus că înainte de ieșirea lui Dragnea din politică o considera pe Dăncilă ”o anexă.

„O consideram o anexă, dar după ce a scăpat de presiunea Dragnea și Vâlcov, se dovedește un politician care știe ce are de făcut. Nu e o naivă în politică”, a mai spus Băsescu.

Fostul șef al statului beneficiază de o vilă de protocol în cartierul Primăvberii din Capitală.

