Victor Ponta a fost un fraier când a demisionat, după incendiul de la Colectiv, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV. În opinia fostului președinte, Ponta trebuia să rămână premier și să se asigure că toate disfuncționalitățile din instituțiile implicate sunt eliminate.

Despre acuzația lui Raed Arafat, conform căreia scandalul izbucnit recent e intenționat lansat, fiind campanie electorală, Băsescu a susținut: „Nu cred că are legătură cu campania. Am înțeles că chelu, deși nu e chel ca mine, își pune mâna în cap. Sare Ponta și spune ”dacă cineva îmi vrea capul...”. Nu cred, domnule Ponta”.

„Trebuie să spun că dacă am văzut vreun fraier în politica românească, acesta s-a numit Ponta când a demisionat legat de acel eveniment. Trebuia să rămână, să se urce cu picioarele pe instituițiile care aveau sarcini. Așa, a abandonat pur și simplu, a venit alt premier, care nu s-a simțit responsabil, că nu s-a întâmplat în timpul lui, și au trecut patru ani și nu suntem mai buni într-o astfel de întervenție”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

