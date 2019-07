Traian Băsescu: Viorica Dăncilă a fost împinsă de la spate să candideze. Este peste Dan Barna la încredere (VIDEO)

Viorica Dăncilă nu are convingerea că va câştiga alegerile prezidenţiale, dar a fost împinsă de grupul să candideze, a precizat fostul preşedinte, Traian Băsescu, într-o emisiune televizată la B1 TV, vineri.

"Nu cred că a fost împinsă de cineva. Cel mult, cum se întâmplă în partide: se trange în jurul tău o grupare care spune 'trebuie să candidezi'. De fapt, doamna Dăncilă nu cred că s-a înscris în cursa prezidenţială cu convingerea că va câştiga. Se vede din declaraţii.

Doamna Dăncilă s-a înscris în această cursă pentru a apăra funcţia de premier. Asta e motivul real al faptului cagrupul din jurul dânsei a împins-o la candidatură. Nu cred că are convingerea că are cum să câştige", a declarat preşedintele Traian Băsescu.

În continuare, Traian Băsescu a precizat că Viorica Dăncilă mai este obligată să candideze de însăşi calitatea ei de preşedinte al PSD.

"E preşedinte al partidului de guvernământ, este premier, şi o obligă calitatea de preşedinte al partidului şi premier să dea lupta cea mai grea. Nu ai cum. Altfel vei fi etichetat că las. (...) Nu există un lider politic la PSD, în momentul de faţă, care să poată câştiga alegerile prezidenţiale", a adăugat fostul preşedinte.

De asemenea, Viorica Dancila ar fi presată să candideze şi de interesele celor din grupul din cadrul PSD din care face parte.

"În toate partidele, mai ales la partidele mari, să nu vă imaginaţi că lucrurile sunt line. Întotdeauna se creează grupuri care pregătesc evoluţia pozitivă a viitorilor preşedinţi de partid. Şi PSD-ul are astfel de grupuri care controlează, într-un fel sau altul, sau cenzurează tot timpul, conducerea în exerciţiu. Deci a fost împinsă de grupul dânsei, grup care este foarte interesat să-şi păstreze funcţiile, fie că vorbim de Teodorovici, fie de alţii care or fi în jurul dânsei".

"C-au împins-o cu bună-credinţă sau nu, asta nu contează".

Întrebat dacă consideră că Viorica Dăncilă va ajunge în turul doi, Traian Băsescu a precizat că:

"Nu ajunge. Am văzut, însă, un sondaj în care trece peste Bârnă la încredere, în momentul de faţă. Nu vă ascund că este un sondaj de casă, pe care ne ghidăm noi, care nu e destinat publicului", a precizat Traian Băsescu, care a adăugat ca Viorica Dăncilă ar fi cu 2-3% peste Dan Barna.

"În schimb, USR-ul este peste PSD. (...) Este peste Barna la încredere, dar este la o diferență uriașă de Iohannis. Klaus Iohannis n-are cum să piardă alegerile.", a adăugat europarlamentarul PMP.â

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.