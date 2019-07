Băsescu: Dăncilă a agățat-o într-un cuier pe Firea și ea se agită ca o broscuță - Vrea când una, când alta (VIDEO)

Viorica Dăncilă a agățat-o într-un cuier pe Gabriela Firea și aceasta se agită ca o broscuță, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

În opinia fostului șef de stat, Dăncilă e un candidat PSD la prezidențiale mult mai potrivit decât ar putea fi Gabriela Firea.

Europarlamentarul PMP a mai afirmat că PSD e un partid mare, cu cea mai puternică structură teritorială, problema e dacă există candidatul care să-i stimuleze pe social-democrați să se mobilizeze.

Întrebat dacă Viorica Dăncilă poate stimula partidul să o susțină, Băsescu a răspuns: ”oricum e un mult mai bun coagulator de vot decât doamna Firea care și azi... Și eu îi spun de două-trei săptămâni că Dăncilă a agățat-o într-un cuier și ea se agită ca o broscuță, vrea când una, când alta și i se pare că contează în interiorul partidului. Firea n-avea nicio șansă să mobilizeze partidul. Ar fi devenit cu ușurință o mare vulnerabiliate în campanie, pornind de la marele eșec care înseamnă mandatul ei în Capitală”.

