Traian Băsescu: 'Viorica Dăncilă își dă DEMISIA, dar ce PANARAMĂ ar fi să ajungă DISCOTECARUL Teodorovici președinte PSD!'

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că Viorica Dăncilă își va da demisia după înfrângerea de la alegerile prezidențiale, dar nu crede că PSD are pregătit un lider pentru preluarea conducerii partidului.

Zvonul potrivit căruia Eugen Teodorovici vine la cârma PSD este catalogat de fostul președinte drept una dintre cele mai neinspirate alegeri.

„N-au ce pune in locul dnei Dancila. Daca vreti o parere, bazata pe impresie, dupa parerea mea dna Dancila e o femeie cu bun simt si nu va sta in calea fericirii celor care vor sa preia conducerea. Isi va da demisia daca vede ca e zarva mare in jurul mesei. Daca va vedea tulburari mari nu va sta sa intre intr-o batalie in partid si le va lasa partidul fara solutii. In momentul de fata ganditi-va ce panarama ar fi ca PSD sa-l aiba pe discotecar (Eugen Teodorovici, n.red.) presedinte, sau pe dna Firea, unde la Bucuresti Dancila a fost zdrobita de Iohannis”, a zis Băsescu, la Digi24.

„Pentru ei, tipic este Ponta, care e las. Asa sunt croiti marea majoritate. Vor da din gura sa gaseasca alti vinovati, dar nu pe ei. Organizatiile PSD nu si-au servit candidatul nici pe departe. Ati auzit de unul pe care-l cheama Nastase, Geoana, Ponta? Partidul asta si-a ras liderii, nu pe cei judeteni. Doar nu o sa-mi spuna cineva ca asta de la Focsani e schimbabil, sau astia din sud? Nu, in PSD mereu prima tinta au fost oamenii care nu au castigat”, a adăugat fostul presedinte.