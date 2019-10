Traian Băsescu s-a amuzat un pic după ce a aflat că Viorica Dăncilă a uitat să-i trimită lui Klaus Iohannis propunerea de numire a lui Eugen Teodorovici în funcția de vicepremier interimar. (Detalii AICI) Fostul președinte a ținut, totuși, să remarce că Dăncilă reacționează la atacurile lui Iohannis, spre deosebire de Liviu Dragnea, care era mai tăcut.

„Pe discotecarul Guvernului l-a trimis la erată. E numire tot ca interimar, pentru funcția de vicepremier. Asta e, se întâmplă! Birocrația face de multe ori minuni de genul ăsta”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

El a ținut să facă o comparație între Dăncilă și Dragnea: „Iohannis l-a avut pe Dragnea, acum o are pe Dăncilă. Dragnea era mai tăcut, Dăncilă reacționează în felul ei. Nu cred că președintele e în cea mai convenabilă situație. Îmi aduc aminte că atunci când reacționa Ponta, nu-mi convenea. Sau Tăriceanu. Viorica nu se lasă să fie sac de box în mod necondiționat. Reacționează, după cum vedeți”.

