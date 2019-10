Traian Băsescu: ”Viorica Dăncilă nu mai are nicio șansă să intre în turul 2. Este un om înfrânt și nimeni nu votează oameni înfrânți” (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a susținuit, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea românescă”, de pe B1 TV, că după demiterea Guvernului, Viorica Dăncilă nu mai are nicio șansă să ajungă în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

”Acum nu mai are nicio șansă. Avea toate șansele când era în funcție. Acum nu mai are pentru că este un om înfrânt și nimeni nu votează oameni înfrânți”, a spus europarlamentarul PMP.

”Aici este o altă abordare care, cel puțin din punctul de vedere al logicii politice, îmi scapă. De ce când cel mai convenabil adversar pentru președintele Iohannis era doamna Dăncilă, de ce nu a lăsat-o ca să o bată în turul 2 și pe urmă să îi schimbe guvernul? Și a făcut-o să cadă acum, luându-și-l aproape sigur ca adversar în turul 2 pe Barna, care e mult mai periculos?”, a adăugat Traian Băsescu.

