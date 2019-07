Băsescu, despre Dăncilă: Vecina nu va avea votul meu! Mi s-ar usca mâna să votez PSD (VIDEO)

Traian Băsescu nu o va vota pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale din noiembrie. Europarlamentarul PMP a declarat, pentru B1 TV, că i s-ar usca mâna dacă ar pune ștampila pe PSD.

Întrebat pe cine va vota în turul 2 al prezidențialelor, Băsescu a răspuns: ”Eee mare dificultate am! Vă dau un element cert: niciodată n-o să votez PSD. Mi s-ar usca mâna să votez PSD, deci vecina nu va avea votul meu!

Cred că nici dânsa nu se așteaptă s-o votez vreodată, deși eu am fost printre primii politicieni care au sesizat că Dăncilă o să le pună pielea pe băț!”.

Traian Băsescu și Viorica Dăncilă sunt vecini pe strada Gogol din București.

