Băsescu: Eram sigur că Dăncilă intră în turul doi. PSD e un colos organizatoric / Primarii PSD din rural s-ar putea activa pentru 24 noiembrie. Nu e de joacă! (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că nu este deloc surprins de faptul că Viorica Dăncilă a ajuns în turul doi al prezidențialelor. În opinia sa, Klaus Iohannis trebuie să se asigure că primarii PSD din mediul rural nu se vor activa pe 24 noiembrie pentru a o susține pe Dăncilă.

„Nu considerați un eveniment că Dăncilă a intrat în turul doi. Eu am avut convingerea că Dăncilă intră în turul doi. PSD este un colos organizatoric. Dacă s-au dus numai membrii și tot au făcut un scor bun, darămite dacă și-au mai luat și familiile.

La PSD problema în primul tur e că nu s-au mobilizat primarii din rural, dar s-ar putea, încurajați de faptul că a intrat în turul doi cu un scor nesperat, să iasă primarii PSD să se activeze. Nu e de joacă!

Eu am spus că Iohannis va câștiga 70-30, dar când e vorba de candidatura la președinția României nu ai voie să-ți asumi nicio urmă de risc. Cred că o confruntare îi liniștește din nou pe primarii PSD în a se activa în mediul rural în turul doi”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.