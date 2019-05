Traian Băsescu (PMP) a votat: Nu mă așteptam să fie aglomerat, e un semn foarte bun (VIDEO)

Traian Băsescu a votat duminică dimineață, atât la europarlamentare, cât și la referendum. Fostul președinte, candidat acum la europarlamentare din partea PMP, s-a arătat încântat de prezența mare la urne.

Băsescu i-a îndemnat pe români să iasă la vot pentru că e ”un scrutin extrem de important”.

”Pentru România avem acest referendum convocat de președinte, în care românii sunt chemați să spună dacă vor stat de drept sau nu. Ăsta e mesajul de fond al celor două întrebări. Aici în mod clar trebuie să răspundem pozitiv.

Nu mă așteptam să fie aglomerat, e un semn foarte bun că e aglomerat la Jean Monet, unde de regulă e foarte lejer”, a spus Băsescu.

