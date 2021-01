Traian Berbeceanu, despre relaxarea restricțiilor în Capitală: Am fost obligați să punem în executare Hotărârea de Guvern, care a fost semnată inclusiv de ministrul Vlad Voiculescu

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a insistat că autoritățile locale nu au avut altă opțiune decât de a relaxa restricțiile în București. Recent, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a pus la îndoială acuratețea cifrelor oficiale, care arată o scădere a ratei de infectare cu coronavirus sub pragul de 3 la mie în Capitală. Voiculescu mai avertizase, într-o scrisoare pentru Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, că o relaxare timpurie a restricțiilor ar putea pune în pericol redeschiderea școlilor din 8 februarie, așa cum fusese anunțat. Berbeceanu, însă, insistă că decizia Comitetului Municipal nu a fost decât una formală, acesta aplicând o Hotărâre de Guvern semnată chiar de Vlad Voiculescu.

Traian Berbeceanu, despre decizia de a fi relaxare restricțiile în Capitală

„În realitate și noi suntem foarte îngrijorați de evoluția situației pandemice. Chiar am discutat cu domnul ministru anterior zilei de vineri, când am fost nevoiți să convocăm ședința comitetului municipal, am împărtășit îngrijorarea domniei sale, dar i-am explicat în mod foarte clar și franc și categoric că noi ca structură administrativă, suntem obligați să punem în executare prevederile legale ale Hotărârii de Guvern, pe care, ce să vedeți, cu zece zile înainte a emis-o Guvernul, cu zece zile înainte de ședința noastră de Consiliu. Acea HG îl are printre co-autori pe Ministerul Sănătății și a fost semnată chiar de ministrul Sănătății. I-am explicat că pentru a nu pune în executare aceste măsuri de relaxare parțială, avem nevoie de un nou act normativ, iar Ministerul Sănătății putea să intervină din timp pentru modificarea condițiilor de relaxare a anumitor activități economice”, a declarat Traian Berbeceanu, pentru RFI.

Acesta a mai spus că dacă autoritățile locale nu ar fi încuviințat relaxarea restricțiilor, conform Hotărârii de Guvern, industria HoReCa, operatorii licențiați din domeniul jocurilor de noroc și organizatorii de spectacole le-ar fi putut da în judecată.

Prefectul Capitalei a mai afirmat, pentru RFI, că duminică a discutat cu ministrul Vlad Voiculescu, iar acesta „a spus că la nivelul ministerului se analizează și posibilitatea modificărilor la care am făcut vorbire”.

Restricțiile, relaxate în București. Ministrul Sănătății avertizase că măsura poate pune în pericol redeschiderea școlilor

Înainte ca membrii Comitetului Municipal să decidă relaxarea restricțiilor în București, ministrul Vlad Voiculescu le-a trimis o scrisoare în care le-a solicitat să nu ia o astfel de decizie. Ministrul avertiza că relaxarea poate duce la o creștere a numărului de infectări, mai ales că tulpina britanică de coronavirus a ajuns și în România.

Voiculescu mai sublinia, în scrisoare, că orice alte măsuri de relaxare luate în paralel riscă să pună în pericol redeschiderea școlilor în București.

În ciuda avertismentelor, Comitetul Municipal a decis relaxarea restricțiilor. Asemenea lui Berbeceanu, și Nicușor Dan, Primarul general al Capitalei, a punctat că decizia a fost una pur formală, căci trebuia aplicată Hotărârea de Guvern.

Relaxarea restricțiilor a intrat în vigoare luni. Restaurantele, teatrele și cinematografele s-au redeschis la o capacitate de 30%.