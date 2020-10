Traian Berbeceanu, la preluarea mandatului de prefect al Bucureștiului: 'Sunt vremuri deosebite, cu provocări mari' (VIDEO)

Traian Berbeceanu a fost numit în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti printr-o hotărâre de guvern publicată joi seară în Monitorul Oficial. Acesta a declarat, vineri, la , după depunerea jurământului, că învestirea în această funcție îl onorează. Totodată, el a precizat că sunt vremuri cu “provocări mari și l-a asigurat pe primarul ales Nicușor Dan de o ”colaborare excepțională”.

Noul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, a depus vineri jurământul de învestitură.

La ceremonie au fost prezenţi ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, şi primarul general ales al Capitalei, Nicuşor Dan.

”Învestirea în funcția de prefect al județului... al Municipiului București mă onorează. Sunt vremuri deosebite, cu provocări mari. Am convingerea că împreună putem face față. (...) Vreau să îi asigur pe colegii din prefectură de tot sprijinul meu și de faptul că le vom oferi bucureștenilor soluții, nu justificări”, a declarat Berbeceanu.

