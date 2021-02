Traian Berbeceanu pleacă de la Prefectura Capitalei: Am avut un mandat scurt, dar plin de provocări dintre cele mai grele / Îi doresc succes viitorului prefect

Traian Berbeceanu și-a anunțat plecarea de la Prefectura Capitalei, într-o postare pe contul personal de Facebook. Luni seara, liderii coaliției de guvernare au stabilit împărțirea funcțiilor de prefecți și subprefecți, la București urmând să fie numit un prefect din partea USR - PLUS.

„Revocarea din funcția de prefect al municipiului București, ca și numirea dealtfel, sunt decizii politice, firești. Am acceptat acestă funcție în urmă cu trei luni, cu multă bună-credință, într-o perioadă deosebit de complicată. Am avut un mandat scurt, dar plin de provocări dintre cele mai grele, cărora nu le-aș fi făcut față fără ajutorul vostru, al bucureștenilor, în primul rând, dar și cu sprijinul total al colegilor din Prefectură și al colaboratorilor din toate instituțiile.

Îmi doresc ca viitorul prefect, cel care va fi nominalizat de USR - Plus, să fie unul dedicat total cetățenilor municipiului București, să fie o persoană care să respecte și să aplice legea, dincolo de orice fel de interese. Să facă numai lucruri bune. Îi doresc succes viitorului prefect, oricine va fi să fie!”, a scris Traian Berbeceanu pe contul de Facebook.

Cum au fost împărțite funcțiile de prefecți și subprefecți

Potrivit G4media, USR PLUS va propune prefecții pentru județele: Tulcea, Vaslui, Buzău, Harghita (PLUS); Timiș, Bacău, Maramureș, Suceava, Argeș, Galați, Brăila, Gorj, Ialomița (USR). La acestea se adaugă și postul de prefect al Capitalei, care ar urma să revină unui membru PLUS.

PNL va ocupa restul de 23 de prefecturi, respectiv: Ilfov, Prahova, Sibiu, Bistrița, Alba, Brașov, Mureș, Hunedoara, Caraș Severin, Bihor, Călărași, Olt, Dâmbovița, Dolj, Mehedinți, Teleorman, Giurgiu, Constanța, Vrancea, Iași, Neamț și Botoșani.

UDMR obține cinci prefecturi: Cluj, Arad, Sălaj, Satu Mare și Covasna.

În județele în care Alianța USR-PLUS nu a obținut mandate de prefecți, va avea câte o poziție de subprefect. La București, unde sunt 3 subprefecți, 2 vor fi ai PNL și unul al UDMR. În județele în care are UDMR prefect, vor fi câte 1 subprefect pentru PNL și unul pentru USR PLUS.