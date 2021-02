Traian Berbeceanu rămâne prefectul Capitalei

Biroul Executiv al PNL a validat, luni, negocierile desfășurate în cadrul coaliției de guvernare pentru distribuirea funcțiilor de prefect, iar liberalul Traian Berbeceanu va rămâne la Capitală. Secretarul general Robert Sighiartău a fost singurul care s-a abținut de la votul intern din PNL.

Traian Berbeceanu va rămâne în continuare prefect al Capitalei

Deși este de la PNL, Traian Berbeceanu va rămâne prefect al Municipiului București, cu susținerea liberalilor și a USR-PLUS, potrivit Stiripesurse.ro.

Inițial, în spațiul public apăruse informația că postul ar urma să fie alocat către un membru al PLUS. Vestea venea pe fondul acuzațiilor că Dan Barna și Dacian Cioloș, liderii USR-PLUS, ar fi uitat de alegătorii din județele de baștină și nu și-au exprimat niciun interes pentru acestea la negocierile privind împărțirea posturilor de prefecți și subprefecți cu partenerii din coaliția de guvernare.

Potrivit G4media, USR PLUS urma să propună prefecții pentru județele: Tulcea, Vaslui, Buzău, Harghita (PLUS); Timiș, Bacău, Maramureș, Suceava, Argeș, Galați, Brăila, Gorj, Ialomița (USR). Se credea că la acestea se va adăuga și postul de prefect al Capitalei, care ar urma să revină unui membru PLUS.

UDMR obține cinci prefecturi: Cluj, Arad, Sălaj, Satu Mare și Covasna.

PNL urma să ocupe restul prefecturilor, respectiv: Ilfov, Prahova, Sibiu, Bistrița, Alba, Brașov, Mureș, Hunedoara, Caraș Severin, Bihor, Călărași, Olt, Dâmbovița, Dolj, Mehedinți, Teleorman, Giurgiu, Constanța, Vrancea, Iași, Neamț și Botoșani.

După finalizarea negocierilor din interiorul coaliției de guvernare, la începutul lunii februarie, Traian Berbeceanu își anunța plecarea din postul de prefect.

„Revocarea din funcția de prefect al municipiului București, ca și numirea dealtfel, sunt decizii politice, firești. Am acceptat acestă funcție în urmă cu trei luni, cu multă bună-credință, într-o perioadă deosebit de complicată. Am avut un mandat scurt, dar plin de provocări dintre cele mai grele, cărora nu le-aș fi făcut față fără ajutorul vostru, al bucureștenilor, în primul rând, dar și cu sprijinul total al colegilor din Prefectură și al colaboratorilor din toate instituțiile. Îmi doresc ca viitorul prefect, cel care va fi nominalizat de USR - Plus, să fie unul dedicat total cetățenilor municipiului București, să fie o persoană care să respecte și să aplice legea, dincolo de orice fel de interese. Să facă numai lucruri bune. Îi doresc succes viitorului prefect, oricine va fi să fie!", scria Traian Berbeceanu, pe Facebook.