Traian Ogâgău a depus jurământul pentru un nou mandat de primar în Sângeorz Băi: Edilul a fost reales deși este condamnat penal și și-a umilit și filmat fiica

Traian Ogâgău a depus jurământul pentru un nou mandat de primar al localității Sângeorz-Băi. Asta deși a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare. De altfel, Ogâgău a fost reales în funcție la scurt timp după ce în spațiul public au apărut imagini în care își umilea fiica în vârstă de 14 ani.

Primaul din Sângeorz Băi, care și-a filmat fiica pe care o umilea, a depus jurământul de învestitură pentru un nou mandat

Mai mulți susținători ai lui Traian Ogâgău au fost prezenți, joi, la ceremonia în care acesta a jurat să respecte Consituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să-şi îndeplinească îndatoririle de primar, informează Adevărul.

Traian Ogâgău a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce, în 2016, a refuzat să sufle în etilotest și să îi fie prelevate probe biologice atunci când a fost oprit în trafic de un echipaj de Poliție. Totul s-a întâmplat după ce o persoană a sunat la Poliție și a anunțat că primarul s-ar fi urcat băut la volan. Ogâgău a susținut atunci că totul este ”o făcătură”.

În 2018, primarul din Sângeorz Băi a fost trimis în judecată, iar în vara acestui an a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare şi un termen de supraveghere de doi ani, pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Reacție incredibilă a lui Traian Ogâgău după apariția imaginilor în care își umilea fiica

Traian Ogâgău a intrat însă în atenția întregii țări în urmă cu câteva luni, cu puțin timp înainte de alegerile locale, atunci când în spațiul public au apărut imagini în care își umilea fiica adolescentă. Bărbatul și-a filmat copila în timp ce a pus-o să stea în genunchi dezbrăcată și să jure că nu mai este obraznică.Graniță ÎNCHISĂ! Cine NU va mai putea intra, sub nicio formă!

În ciuda acestor scene incredibile, primarul a susținut că este vorba despre o problemă de familie și că fiecare are dreptul să își disciplineze copiii așa cum dorește.

”Am fost astă iarnă la schii cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieşită din duş, dezbrăcată şi cu părul ud, şi am pus-o la colţ, la perete, şi am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut şi nu ştiu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare îşi apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari şi de şmecheri, mai bine câte-o lecţie dinasta’’, a spus Traian Ogâgău, potrivit stiridebistrita.ro.

Într-o a doua înregistrare apărută în mediul online, bărbatul își terorizează familia, sparge sticle, aruncă diverse obiecte, zbiară, amenință și înjură, în timp ce o copilă îi spune alteia să se străduiască să nu mai plângă, ca să nu-l enerveze mai tare.

Cu toate acestea, la alegerile locale din 27 septembrie, unde a candidat ca independent, Traian Ogâgău a fost ales cu peste 65% din voturi.

Traian Ogâgău a depus jurământul pentru un nou mandat de primar în Sângeorz Băi: Edilul a fost reales deși este condamnat penal și și-a umilit și filmat fiica