Băsescu: PMP va insista, și s-ar putea și CCR, pe valorificarea referendumului cu 300 de parlamentari. De câte ori se deschide subiectul revizuirii Constituției, acel referendum trebuie luat în discuție (VIDEO)

Liderii PSD și ALDE au insistat că referendumul pe revizuirea Constituției, pe care îl dorește președintele Klaus Iohannis, nu poate fi organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, deoarece asta ar încălca o recomandare a Comisiei de la Veneția. De cealaltă parte, liderul PMP Traian Băsescu susține că această recomandare oricum e încălcată de toată lumea.

Traian Băsescu, viitor europarlamentar din partea PMP, a mai afirmat, pentru B1 TV, că de câte ori se deschide subiectul revizuirii Constituției, trebuie adus în prim plan și referendumul la care românii au votat pentru un Parlament unicameral, de 300 de aleși.

