Tripleta Constantinescu-Mazăre-Strutinski în siajul lui Teodorovici. Informații exclusive despre alte două sectoare de plajă administrate de Mirela Matichescu, apropiata ”Discotecarului”

Promovată intens de Radu Mazăre pe vremea în care Victor Ponta era Prim-Ministru, când a ajuns Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Turism și apoi, din 12 mai 2015, direct Președinte al ANT, Mirela Matichescu, în prezent administratorul public al județului Contanța, este și elementul de legătură între tripleta politico-economică de la malul mării Constantinescu-Mazăre-Strutisnki și aspirantul la funcția de președinte al PSD Eugen Teodorovici. În această perioadă în care se fac jocurile de putere în PSD, rolul Mirelei Matichescu este să atragă susținători în tabăra lui Teodorovici. Fie că este vorba despre diverși membri PSD Constanța cu rang mai mic sau de “pești” mai mari, precum senatorul Nicolae Moga, Matichescu are o funcție cheie în consolidarea poziției lui Teodorovici în partid. De altfel, Nicolae Moga a și votat împotriva legii carantinării pentru a transmite public afilierea la tabăra lui Teodorovici, un public și vocal contestatar al legii.

Cine este Mirela Matichescu

Presa locală din județul Constanța povestește cum RADU MAZĂRE A LANSAT-O PE PATROANA CLUBULUI SĂU PREFERAT ÎN LUMEA MARE A POLITICII ÎN 2013, CÂND A PUS-O ŞEFĂ PESTE TURISMUL ROMÂNESC. Ulterior, Matichescu a cunoscut o ascensiune fulminantă, fiind numită în funcţii publice dintre cele mai variate, de la Protecţia Consumatorilor, la administrator de spital şi de la manager de judeţ, la administrator în Portul Constanţa, dar şi consilier în Primăria Sectorului 4. În paralel, ea a rămas şi patroană de cluburi în Mamaia.

Între timp, a ocupat și calitatea de şef de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Marius Ţuţuianu, a devenit administrator public al judeţului după o competiţie din care ceilalţi doi aspiranţi s-au retras chiar în ziua concursului, iar în decembrie 2015 era cooptată drept şefă de cabinet a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) de la acea vreme, Bogdan Marcel Pandelică.

Afaceri cu cluburi pe plajă – chirie de 11 lei pe metru pătrat

În paralel cu cariera sa în administrația publică, Mirela Matichescu a fost mereu o activă și prosperă femeie de afaceri. Este proprietara a Noche Caliente SRL, firmă specializată în închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale, a patronat o agenţia turistică, Airtours SRL, iar Everest Construct SRL, o firmă specializată în baruri, a fost societatea care i-a adus profituri consistente. Potrivit unor relatări din mass-media, Matichescu s-a aflat şi în anturajul altor afaceri, chiar dacă nu la vedere. Astfel, în județul Constanța este de notorietate faptul că Matichescu a rămas patroana de facto a clubului Crush din Mamaia, locul preferat al lui Radu Mazăre, pe vremea când se afla în libertate, dar și al fostului ministru de Finanțe Orlando Teodorovici.

Mirela Matichescu derulează și afaceri de plajă, despre care presa a scris pe larg, fiind acuzată la nivel local că gestionează nu mai puțin de 6 sectoare de plajă, pe care a ridicat construcții ilegale care ar fi trebuit demolate în absența PUZ-ului (detalii aici) și pentru salvarea cărora Eugen Teodorovici a depus chiar și un amendament în Parlament. Ulterior, Mirela Matichescu a câștigat în instanța acțiunea prin care a cerut sistarea demolării construcției pe care o avea pe plajă.

Însă nu toate afacerile cu plajele din Constanța ale Mirelei Matichescu sunt cunoscute publicului larg.

Vă prezentăm în exclusivitate două contracte de închiriere semnate în 2013, anul în care Mirela Matichescu era promovată de către Radu Mazăre la ANT, între Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral și Everest Construct SRL, administrată de George Micu (partenereul de viață și de afaceri al Mirelei Matichescu), pentru două subsectoare de plajă din Mamaia, respectiv Mamaia V - subsector 18 și 19.

Contractele sunt valabile până în 2022 – pentru subsector 18 și 2025 – pentru subsector 19, iar chiria este deosbit de interesantă – 68.548 lei fără TVA pentru subsectorul 18 și 80.639 lei fără TVA pentru subsectorul 19. Subsectorul 18 are o suprafață de 6.013 metri pătrați, ceea ce face ca prețul de chirie pentru un metru pătrat să fie 11 lei pentru metru pătrat de plajă, în timp ce pentru subsectorul 19, chiria pe care trebuie să o plătească asociatul Mirelei Matichescu este de 13 lei pe metru pătrat (subectorul 19 având 6.203 metri pătrați).

Contract de închiriere pentru sector de plajă Mamaia V subsector 18

Contract de închiriere pentru sector de plajă Mamaia V subsector 19

Legătura de afaceri cu Teodorovici

Potrivit presei de investigații, în martie 2017, partenerul de afaceri și de viață al Mirelei Matichescu, George Micu, cel care a rămas proprietarul clubului Crush după retragerea acesteia din acționariat, s-a asociat şi în TMC Romteam Business SRL, firmă specializată în servicii de suport pentru învăţământ, iar asociatul din această firmă al partenerului Mirelei Matichescu este Eugen Teodorovici, actualul pretendent la președinția PSD.

“Doamna Mirela care bloca activitatea ministerului” condus de Tedorovici

Mirela Matichescu a intrat în atenția publicului în toamna anului trecut odată cu scandalul denumit “Orlando-gate” atunci când mai multe înregistrări depre fostul ministru de Finanțe au apărut în spațiul public. În conversațiile dintre Diana Costache, cumnata lui Eugen Teodorovici, și Loredana Amalia Constantin, cea despre care s-a speculat că ar fi o prietenă intimă a fostului ministru, a apărut și numele Mirelei Matichescu. Astfel, cumnata fostului ministru de finanțe povestește că de fiecare dată când Mirela Matichescu ajungea la Ministerul de Finanțe, bloca cu orele activitatea instituției: “A VENIT MINUNATA DOAMNĂ MIRELA. ȘI A INTRAT DOAMNA MIRELA ȘI N-A MAI PUTUT SĂ INTRE NIMENI. DECI DOAMNA MIRELA VINE ȘI BLOCHEAZĂ ACTIVITATEA MINISTERULUI CÂTEVA ORE. NOI (MINISTRUL TEODOROVICI – N.R.) NE HLIZIM CU MIRELA. CÂND VINE MIRELA ZICI CĂ E MINISTERUL LU’ MĂ-SA ACOLO. SE ȘTIE CU TOATĂ LUMEA…” (detalii aici)

Mazilită din conducerea partidului pentru jocurile pro-Teodorovici

Racolarea de membri pentru tabăra lui Teodorovici și convingerea unor senatori precum Moga să voteze demonstrativ împotriva legii carantinei a costat-o politic pe Mirela Matichescu. Întrunită în ședință pe 4 august pentru a valida candidații la primăriile din județ, conducerea PSD Constanța a decis să îi retragă toate funcțiile din partid Mirelei Matichescu, până acum membru al Biroului Permanent Județean.

Oficial, Matichescu a fost sancționată pentru că a refuzat să își asume candidatura la primaria localității Valu lui Traian, însă surse din PSD au confirmat că excluderea din BPJ a fost efectul jocurilor politice făcute în favoarea lui Teodorovici.

Precizăm faptul că B1.RO a transmis către Mirela Matichescu mai multe întrebări referitoare la contractele de închiriere între Administrația Bazinală de Apă Dobrogea și Everest Construct, încheiate în anul 2013, când aceasta era președinte ANT, despre relația politică, profesională, de afaceri cu Eugen Teodorovici și despre motivele demiterii.

În locul unor răspunsuri, Mirela Matichescu ne-a oferit un link către o postare scrisă pe pagina de Facebook, în care explică ce a condus la demiterea ei din PSD:

"Decizia de azi a Biroului Permanent Județean Constanța a fost aceea de a mă exclude din conducerea județeană a partidului. La baza acestei decizii pe care o consider una nedreaptă au stat două motive. Primul motiv a fost acela al refuzului de a candida, în calitatea mea de președinte al organizatiei #PSD - Valu lui Traian, pentru funcția de primar al comunei cu același nume. Decizia mea ca președinte al organizatiei a fost aceea de a îl propune ca și candidat pe dl #DragoșDumitrache, un tânăr ambițios și determinat să facă lucruri bune pentru semenii lui, pentru funcția de primar al acestei comune. În lipsa unei analize sociologice realizată la nivelul organizației județene, pe baza careia să se stabilească în mod profesionist candidații PSD cu cele mai mari șanse la funcțiile de primari și consilieri, am facut această propunere și ținând cont de rezultatele bune obținute împreună la alegerile europarlamentare si prezidențiale din 2019. Cel de-al doilea presupus motiv a fost acela invocat de câțiva lideri din conducerea organizației județene în mod neoficial referitor la “teama” că, în calitatea mea de delegat la Congresul extraordinar al PSD din data de 22 august 2020, nu voi acorda votul conducerii interimare actuale a PSD și, implicit, nu se va asigura “unanimitatea” votului organizației #Constanța. Decizia #BPJ Constanța privind excluderea mea din conducerea organizației județene, este o decizie pe care o regret și prin prisma faptului că drumul spre modernizarea partidului pare destul de anevoios dar totuși... nu imposibil! Dincolo de a învăța trebuie să înțelegem și să simțim faptul ca democrația înseamnă jumatate plus unu și NU unanimitate! Rămân în continuare membru al familiei social-democrate din România, conștientă și convinsă fiind de faptul că, oricât ar fi de dificilă reformarea celui mai mare și important partid din România, aceasta este singura garanție pentru o viață mai bună pentru români! Dincolo de orice am să mă implic cu același devotament alături de colegii mei din PSD în luptele politice care vor urma pentru a asigura constănțenilor o viață mai bună"