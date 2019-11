Tudor Benga, deputatul USR care i-a cerut demisia lui Barna: S-au făcut erori multiple și trebuie să existe o asumare. E o hipercentralizare a deciziei și a resurselor în interior (VIDEO)

Deputatul USR Tudor Benga a declarat, pentru B1 TV, că el și alți membri ai Comitetului Politic al USR i-au cerut demisia lui Dan Barna, dat fiind eșecul înregistrat la alegerile prezidențiale. Benga a reproșat faptul că, în acest moment, în Uniune există o „hipercentralizare a deciziei și a resurselor”.

În emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, parlamentarul Tudor Benga a susținut că s-au făcut erori multiple la nivel de strategie de campanie și implemetare.

„E o demisie punctuală a președintelui Dan Barna, a lui Cătălin Drulă, șeful de campanie, și a lui Ionuț Moșteanu, șeful de comunicare. Consider că s-au făcut erori multiple la nivel de strategie de campanie și implemetare. Am spus lucrul ăsta dinainte. Sunt multe lucruri întâmplate în partid încă dinainte de campanie și care au fost făcute în numele campaniei prezidențaile. Fiecare a fost cât a putut de tăcut și constructiv dar, dincolo de asta, așa cum se întâmplă în toate partidele occidentale civilizate, trebuie să existe o asumare tocmai pentru a proteja partidul. Când obții un rezultat care obiectiv e un eșec, e important să se facă un pas în lateral care să protejeze partidul. Așa se întâmplă peste tot în țările civilizate și cred că așa trebuie să facem și noi”, a declarat Tudor Benga, pentru B1 TV.

