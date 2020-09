Tudor Chirilă a lansat miercuri un mesaj mobilizator, explicându-le tinerilor de ce trebuie să iasă la vot. Artistul s-a referit în special la situația din București, dar vorbele lui se aplică în egală măsură și celorlalte orașe. Chirilă a afirmat că tinerii nu prea sunt interesați de politică și nici nu merg la vot, asta pentru că în școală nu au fost învățați ce înseamnă să fii cetățean. El a subliniat că dacă acum tinerilor nu le pasă cum arată orașul lor, mai târziu se vor izbi de toate probleme și neajunsurile și vor regreta că au fost dezinteresați. Poate vor emigra în alte țări, iar acolo vor înțelege că acele locuri arată altfel tocmai pentru că oamenilor le-a păsat și au votat. Tudor Chirilă a mai spus că politicienii care au jefuit și sărăcit România de 30 de ani acreditează ideea că toți politicienii sunt la fel, tocmai pentru a-i descuraja pe tineri să meargă la vot, iar ei să-și păstreze funcțiile cu ajutorul celor care se lasă păcăliți cu micile pomeni electorale. În fapt, politicienii nu sunt toți la fel, căci oamenii nu sunt toți la fel.

„Ce se întâmplă în București ne influențează viața fără să simțim. Ajungem să intrăm în viața reală, aia de după facultate, și să avem de-a face cu toate problemele pe care tinerețea noastră le-a neglijat și care acum ne lovesc frontal. Când ești tânăr nu te gândești că o să conteze toate problemele nerezolvate. Te vei lovi de trafic, de birocrație, o să-ți fie greu să-ți faci o casă, că o să stai doi ani după autorizații, pentru că Primăriile nu funcționează sau pentru că nu cunoști tu drumul șpăgii. N-o să găseşti o şcoală bună chiar în cartierul tău, iar dacă ajungi într-un spital de stat trebuie să te gândeşti dacă n-o să pleci de acolo cu bacterii. Căruciorul copilului tău se va lovi de toate maşinile care ocupă trotuarul, iar autorităţile vor fi plictisite de problema ta. Poluarea va începe să te afecteze direct Te vor trata mereu ca pe un străin. O să plăteşti taxe şi o să te enervezi pentru că nu vei primi nimic de ele. Apoi o să pleci din ţară ca să găseşti fericirea în alte locuri mai bune, unde ghici? Oamenii votează! Votul este o chestiune democratică”, a afirmat Tudor Chirilă, într-un mesaj video postat pe Facebook.

