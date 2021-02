Eurodeputatul PSD Tudor Ciuhodaru a subliniat că, pentru a controla o pandemie, îți trebuie o strategie simplă care să se bazeze pe știință, iar două dintre elementele ei se referă la o testare extinsă și la imunizare. În direct pe B1 TV, duminică seară, medicul s-a arătat de părere că se efectuează prea puține teste pentru depistarea cazurilor de COVID-19, ceea ce ar putea da „o falsă senzație de siguranță” populației, iar referitor la imunizare a spus că, „deocamdată, lucrurile nu arată foarte bine”, deși „se vede clar că românii vor să se vaccineze”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.