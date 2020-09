Tudor Polak, candidatul PNL la Primăria Vaslui: „Această modificare a rectificării bugetare este o propunere 100% populistă, făcută în această perioadă 100% electorală”

În ediția de vineri seară a emisiunii „Talk cu Tudor Mușat”, Tudor Polak, candidatul PNL la Primăria Municipiului Vlaslui și-a explicat punctul de vedere cu privire la declarațiile lui Marcel Ciolacu.

„Discutăm despre creștere a pensiilor cu 40%, un lucru pe care PNL și-a dorit foarte mult să-l facă, dar din păcate nu au existat resursele de a înfăptui această creștere și am reușit să o facem cu 14%. Acestea au fost resursele în acest moment.

Electoral, pentru că după cum bine știți suntem în campanie electorală și tocami de asta și declarațiile domnului Ciolacu au prins această viteză în acest moment, se profită de acest lucru. Ceea ce ne-am dorit să facem și am reușit să facem nu este un lucru ușor, mai ales că am trecut prin această pandemie. Declarația, din punctul meu de vedere, este nefericită și complet deplasată”, a explicat Tudor Polak, candidatul PNL la funcția de primar al Municipiului Vaslui.

Despre modificarea rectificării bugetară și alocațiile pentru copii

Candidatul PNL la Primăria Municipiului Vaslui, Tudor Polak a ținut să facă câteva precizări cu privire la modificarea rectifirării bugetare, în legătură cu mărirea alocațiilor pentru copii, dar și creșterea pensiilor cu 40%, în direct pe B1 TV:

„Eu sunt în campanie electorală și m-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni din Vaslui. Mare parte din pensionari înțeleg situația în care suntem. Toată această modificare a rectificării bugetare este o propunere 100% populistă, făcută în această perioadă 100% electorală. Mărirea inițială, cum a fost gândită, a fost gândită să se efectueze din septembrie anul acesta, pentru că toată lumea știe că am fi fost într-o pre-campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Din păcate, am avut anul acesta problemele cu pandemia de COVID-19, care au mâncat efectiv resurse. Am auzit că ar exista resurse, pentru că ar fi fost cheltuieli supraevaluate. Să știți că au fost cheltuieli și pe zona Ministerului Muncii, numai la rectificarea din aprilie, s-au virat 8 miliarde de lei numai către Ministerul Muncii, bani care s-au dus către măsuri active cum a fost șomajul tehnic, pentru zilele libere pentru părinți și așa mai departe. PSD-ul astăzi nu ne prezintă o sursă viabilă pentru aceste măsuri, eu nu am auzit, personal, până în acest moment de unde vom lua banii să dublăm alocațiile și să creștem pensiile cu 40%. Creșterea pensiilor cu 40%, în momentul în care a apărut OUG care le-a majorat cu 14%, ar fi presupus un impact bugetar de aproximativ opt miliarde de lei. Noi nu știm de unde ar proveni această majorare cu 40%, nici alocațiile și nici majorările pentru profesori. Nimeni de la PSD nu ne spune, în schimb suntem în campanie electorală și auzim aceste lucruri la nesfârșit.”, a declarat Tudor Polak.