Tudor Polak, candidatul PNL la Primăria Vaslui, îi îndeamnă pe oameni să iasă la vot: 'V-am prezentat proiecte concrete și sustenabile. Dumneavoastră faceți schimbarea' (FOTO)

Tudor Polak, candidatul PNL la Primăria Vaslui, și-a început ultima săptămână de campanie electorală prin a le transmite cetățenilor că merită o administrație eficientă și implicată, iar pentru acest lucru sunt responsabili, îndemnându-i să meargă la vot.





Candidatul PNL la Primăria Vaslui: Împreună decidem cum va arăta viitorul orașului nostru





‘Încep ultima săptămână de campanie alături de dumneavoastră, așa cum am făcut în fiecare zi.

Știm cu toții că Vasluiul merită mai mult, că avem nevoie de o administrație implicată și eficientă, dar în același timp transparentă și onestă, deschisă la dialogul cu cetățenii.

Viitorul Vasluiului este responsabilitatea noastră!

Am venit în fața dumneavoastră și v-am prezentat proiecte concrete și sustenabile prin care vom dezvolta municipiul Vaslui și vom oferi vasluienilor facilitățile de care au nevoie în orașul lor.

În acest moment, împreună decidem cum va arăta viitorul orașului nostru și al tinerilor care locuiesc în Vaslui!

Duminică, dumneavoastră faceți schimbarea! Votăm pentru un Vaslui cu viitor’, a transmis liberalul Tudor Polak.

Într-o postare pe Facebook, Polak a mai spus că planul pe care îl propune și pe care îl prezintă aduce soluții și proiecte sustenabile pentru dezvoltarea orașului și crearea de oportunități pentru oameni și pentru tinerii care își doresc să găsească în Vaslui aceleași facilități ca în alte orașe dezvoltate din țară.

‘În fiecare zi sunt prezent în stradă, alături de echipa PNL Vaslui, pentru că îmi doresc să vă ascult opinia, sugestiile, să vă răspund la întrebări și să vă împărtășesc convingerea mea că în Vaslui #sepoate!

Vasluiul merită un viitor pe care îl vom constri împreună!’, punctează Tudor Polak.









Tudor Polak: Această modificare a rectificării bugetare este o propunere 100% populistă









Candidatul PNL la Primăria Municipiului Vaslui, Tudor Polak a ținut să facă câteva precizări cu privire la modificarea rectifirării bugetare, în legătură cu mărirea alocațiilor pentru copii, dar și creșterea pensiilor cu 40%, în direct pe B1 TV:

„Eu sunt în campanie electorală și m-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni din Vaslui. Mare parte din pensionari înțeleg situația în care suntem. Toată această modificare a rectificării bugetare este o propunere 100% populistă, făcută în această perioadă 100% electorală. Mărirea inițială, cum a fost gândită, a fost gândită să se efectueze din septembrie anul acesta, pentru că toată lumea știe că am fi fost într-o pre-campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Din păcate, am avut anul acesta problemele cu pandemia de COVID-19, care au mâncat efectiv resurse. Am auzit că ar exista resurse, pentru că ar fi fost cheltuieli supraevaluate. Să știți că au fost cheltuieli și pe zona Ministerului Muncii, numai la rectificarea din aprilie, s-au virat 8 miliarde de lei numai către Ministerul Muncii, bani care s-au dus către măsuri active cum a fost șomajul tehnic, pentru zilele libere pentru părinți și așa mai departe. PSD-ul astăzi nu ne prezintă o sursă viabilă pentru aceste măsuri, eu nu am auzit, personal, până în acest moment de unde vom lua banii să dublăm alocațiile și să creștem pensiile cu 40%. Creșterea pensiilor cu 40%, în momentul în care a apărut OUG care le-a majorat cu 14%, ar fi presupus un impact bugetar de aproximativ opt miliarde de lei. Noi nu știm de unde ar proveni această majorare cu 40%, nici alocațiile și nici majorările pentru profesori. Nimeni de la PSD nu ne spune, în schimb suntem în campanie electorală și auzim aceste lucruri la nesfârșit.”, a declarat Tudor Polak.