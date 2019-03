Toader, mândru după ce s-a ''autoievaluat'': Am încercat să punem în centrul activităţii cetăţeanul!

La prezentarea bilanțului după doi ani de activitate în Ministerul Justiției, Tudorel Toader a declarat că a încercat să pună în centrul activităţii cetăţeanul şi drepturile acestuia.

"Am încercat în cei doi ani de zile ca prin activitatea desfăşurată să pun... să punem în centrul activităţii cetăţeanul, care are dreptul să îşi valorifice interesele legitime, drepturile fundamentale consacrate prin Constituţie, prin legi sau acte normative infraconstituţionale, cetăţeanul care are nevoie de acest serviciu de interes public care se numeşte actul de înfăptuire a justiţiei.

De la început am încercat o radiografie a sistemului judiciar. Ca o concluzie generală, sigur că activitatea de înfăptuire a justiţiei s-a realizat şi se realizează în slujba cetăţeanului, dar sigur aţi văzut, am văzut că sunt şi aspecte negative, care trebuiesc eliminate sau care trebuiesc consolidate”, a declarat ministrul Tudorel Toader.

Raportul de activitate de 85 de pagini, despre care Toader a afirmat că are "o formă în sinteză", a fost postat pe site-ul Ministerului Justiţiei.