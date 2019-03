Tudorel Toader, la bilanțul celor doi ani de mandat: 'Nu e un bilanț, e un raport care are 85 de pagini, în forma sintetizată'

Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat, luni, că a întocmit un raport după doi ani de activitate la Ministerul Justiției, subliniând că documentul are 85 de pagini și va fi postat ulterior pe site-ul instituției, potrivit stiripesurse.ro.



„Nu este un bilanț al activității Ministerului Justiției, este un raport după 2 ani de activitate la MJ. Raportul pe care l-am redactat, pe care îl voi posta pe pagina de internet a Ministerului, are o formă în sinteză, se desfășoară pe 85 de pagini. (...) Am încercat, în cei doi ani, ca prin activitatea desfășurată să punem în centrul activității cetățeanul care are dreptul să-și valorifice interesele legitime, drepturile fundamentale consacrate prin Constituție, legi. Cetățeanul care are nevoie de acest serviciu de interes public care se numește actul de înfăptuire a justiției”, a spus Tudorel Toader, la prezentarea bilanțului.



Totodată, scrie publicația, Toader a subliniat că atunci când a fost numit în funcția de ministru al Justiției, a încercat să facă o radiografie a sistemului judiciar „dincolo de documentele pe care le-am primit de la miniștrii precedenți”.