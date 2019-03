Tudorel Toader RĂSPUNDE ATACURILOR lui Liviu Dragnea: 'Credeți că se poate vorbi despre o întârziere?'

Tudorel Toader răspunde atacurilor venite din partea PSD.

Atacat dur de Liviu Dragnea și Claudiu Manda, miercuri, în timpul ședinței Parlamentului în care urma să se voteze moțiunea simplă la adresa ministrului Justiției, Toader a postat, joi, pe Facebook un text cu privire la modificarea Codurilor penale, acesta fiind și motivul nemulțumirilor celor doi lideri PSD.

Dragnea a lăsat să se înțeleagă că Toader e în pericold e remaniere. (Detalii AICI)

Pe de altă parte, cunoscuta avocată Laura Vicol apreciază gestul ministrului Justiției, afimând că Tudorel Toader este singurul care a făcut ceva ”istoric”, începând cu revocarea Laurei Codruța Kovesi, și continuând cu ordinea în penitenciare și cu scrisoarea către Financial Times.



"Dnei Av Laura Vicol,

Mulțumiri pentru susținere, cu două precizări:

1. În iulie 2017, am prezentat Guvernului proiectul de lege pentru modificare Codului penal, în acord cu deciziile CCR, precum și pentru transpunerea Directivei privind confiscarea extinsă. Proiectul a fost adoptat și apoi transmis Parlamentului spre legiferare.

2. În noiembrie 2017, am prezentat Guvernului proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală, în acord cu deciziile CCR, precum și pentru transpunerea Directivei privind consolidarea prezumției de nevinovăție. Proiectul de lege a fost adoptat și apoi transmis Parlamentului spre legiferare.

Credeți că se poate vorbi despre o întârziere, Sub aspectul propunerii de modificare a celor două coduri, în acord cu deciziile CCR, credeți că se poate vorbi despre o întârziere la MJ ?", scrie Tudorel Toader pe Facebook.

"Au sarit toti la gatul ministrului justitiei dar e singurul care a facut ceva istoric, incepand cu revocarea tortionarei, ordine in penitenciare si multe alte lucruri bune, inclusiv scrisoare catre Financial Times in care descrie cu subiect si predicat cine este cu adevarat LCK..(n-am auzit de pozitiile altora in acest sens, latrat mult asumare ioc)..da, nici eu nu inteleg de ce se intarzie cu modificarea legilor in acord cu cele dispuse de Curtea Constitutionala, dar e ritmul dansului si am incredere in continuare ca va dispune si cu privire la asta", a spus Vicol.

Amintim că Tudorel Toader face eforturi pentru a bloca numirea lui Kovesi în fruntea Parchetului European, iar în acest context, Financial Times a publicat o scrisoare primită de la ministrul Justiţiei. SCRISOAREA POATE FI CITITĂ AICI