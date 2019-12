Fostul ministru Tudorel Toader susține că nu a fost de acord niciodată cu recursul compensatoriu promovat de PSD și că, pe vremea când deținea portofoliul justiției, a informat Parlamentul că ministerul nu își însușește modificările aduse actului normativ de către social-democrați.

„Proiectul de lege a fost inițiat înainte de a deveni eu ministru, în Parlament am arătat că nu ne însușim modificările aduse de către Parlament. Modificările erau două importante: la trei zile beneficiul pentru eliberare condiționată alocată la 30 de zile în condiții necorespunzătoare se câștiga un termen, cu care se mergea la eliberare condiționată, adică mai devreme cu trei zile. Parlamentarii ce au făcut - din trei zile au transformat în șase și, în loc de vocație la eliberare condiționată, au considerat acele șase zile ca fiind executate. Noi am scris, de la minister, că nu ne însușim aceste modificări. Când a ajuns la CCR, noi, de la minister, sub semnătura mea, am spus că obiecția trebuie admisă, că legea e neconstituțională. Faptul că aceiași parlamentari o dată au modificat radical proiectul de lege, iar a doua oară au fost de acord cu abrogarea, este o inconsecvență, spuneți dumneavoastră, iar eu n-am niciun motiv să vă contrazic”, a afirmat Tudorel Toader, în direct pe B1 TV.

Întrebat de ce nu a ieșit public să-și anunțe poziția, Tudorel Toader a răspuns: „Aceasta este problema, că nu m-ați auzit dumneavoastră. Sunt documentele la minister, care atestă ceea ce eu am spus și vă repet dumneavoastră”.