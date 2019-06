Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a arătat luni seară, în direct pentru B1TV, că opoziţia se află acum cel mai aproape de trecerea unei moţiuni de cenzură în Parlament de la alegerile parlamentare şi până în prezent. Aceasta a ţinut să sublinieze că îndepărtarea PSD-ALDE de la putere este dorinţa manifestată de români pe 26 mai.

"Cert este că suntem cel mai aproape de votarea unei moţiuni de cenzură din această legislatură. Şi contextul este unul unic pentru că pe fond 6,5 milioane de români a iniţiat această moţiune de cenzură, iar opoziţia unită a preluat mesajul românilor în acţiune politică în Parlament. Este unica soluţie pe care o avea la dispoziţie în urma votului din 26 mai", a afirmat Raluca Turcan.

În condiţiile în care calculele matematice arată opoziţia la aproximativ 15 voturi distanţă de numărul necesar pentru a trece moţiunea, Raluca Turcan a arătat că pe lângă PNL, USR, PMP, UDMR şi Pro-România, şi jumătate din deputaţii minorităţilor naţionale ar putea susţine demersul şi, în plus, s-au purtat negocieri şi cu parlamentarii puterii

"Dincolo de acest cifre care sunt destul de clare, au fost negocieri personale cu fiecare parlament din PSD şi ALDE, sau o bună parte, şi nu doar că am încercat o discuţie de tatonare, am făcut o analiză sociologică să vedem interpretarea votului din 26 mai şi să le explicăm celor din PSD şi ALDE ce înseamnă acest vot", a arătat liderul deputaţilor PNL.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.