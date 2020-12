UDMR a validat propunerile pentru viitorul Guvern: Kelemen Hunor – vicepremier, Cseke Atilla la Dezvoltare, Tanczos Barna la Mediu și Novak Eduard la Sport

Consiliul Permanent al UDMR a aprobat, luni seară, lista persoanelor propuse pentru funcțiile de miniștri în viitorul Guvern. Kelemen Hunor, președintele formațiunii, a fost validat pentru poziția de vicepremier.

UDMR a validat propunerile pentru viitorul Guvern. Kelemen Hunor, validat pentru funcția de vicepremier

Lista membrilor UDMR propuși pentru a face parte din viitorul Guvern este completată de Cseke Atilla pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Tanczos Barna pentru Mediu și Novak Eduard pentru Tineret și Sport.

„Consiliul permanent i-a votat pe Kelemen Hunor pentru funcția de viceprim-ministru, Cseke Attila pentru funcția de ministru desemnat al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației, pe Tánczos Barna pentru funcția de ministru desemnat al Mediului, Apelor și Pădurilor, iar pe Novak Eduard pentru funcția de ministru desemnat al Tineretului și Sportului”, au scris reprezentanții UDMR, luni seară, pe Facebook.

PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat acordul de coaliție. Președintele României a convocat partidele parlamentare la consultări

PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat acordul de coaliție, luni seară, la Parlament. Formațiunile îl propun pe Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru.

„Vom avea o misiune extrem de dificilă, fiindcă toată România, tot globul este afecatat de pandemie. Nu știm care vor fi toate consecințele pandemiei și crizei economice. În anii care urmează, România are nevoie de o stabilitate politică, 8 ani de zile am avut o criză permanentă, 8 ani de zile am semnat 12 guverne, dar a venit momentul să avem un guvern stabil, o majoritate stabilă și să încercăm să guvernăm România în așa fel încât fiecare om, fiecare comunitate să aibă o perspectivă clară, să existe predictibilitate și să existe speranța zilei de mâine, pentru o viață mai bună. Această coaliție este formată din oameni serioși, competenți, avem o viziune armonizată despre ceea ce avem de făcut în următorii ani. Vom propune în echipă oameni foarte bine pregătiți, competenți și deciziile noastre trebuie să fie transparente, eficiente și cu rezultate”, a declarat Kelemn Hunor, la semnarea acordului.

Președintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultări, astfel că delegațiile formațiunilor reprezentate în Parlament sunt invitate marți la o rundă de discuții cu șeful statului în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Aflase că nu mai avea de trăit decât câteva luni, așa că a vrut să își facă ordine în viață. A chemat preotul și i-a cerut ceva neașteptat: Să fie înmormântată cu o furculiță în mână. Motivul este tulburător